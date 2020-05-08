«Одноклассники» запустили целый ряд проектов в честь Дня Победы

«Одноклассники» предложат пользователям несколько оригинальных способов присоединиться к празднованию 9 мая и поделиться эмоциями со своими близкими. Так, в День Победы можно будет украсить свою фотографию специальной рамкой. После ее установки в ленте новостей появится публикация. Увидев ее, друзья пользователя смогут в один клик украсить свою фотографию такой же рамкой.

Кроме того, в ОК появится возможность совершить виртуальное путешествие во времени. При помощи архивных фотографий ВДНХ и технологий дополненной реальности пользователи «окажутся» в Москве 1940-х годов. Кроме того, в приложении OK Live появятся пять виртуальных масок — пехотинца, танкиста, солдата и командира. Пользователи смогут выйти в них в прямой эфир и поздравить с праздником своих родных и близких, спеть песни военных лет или вместе с друзьями почтить память героических предков.

Вплоть до 9 мая в «Одноклассниках» проходит конкурс на лучшее исполнение знаменитой «Темной ночи» Марка Бернеса в режиме караоке OK Live. Записи восьми лучших стримов покажут во время концерта «Белые Журавли. Квартирник в День Победы» и попадут на один экран с музыкантом Евгением Маргулисом. Кроме того, 15 исполнителей, чьи выступления выделит жюри конкурса, станут обладателями сувениров от НТВ и ОК.

В свою очередь, «Известия» разработали специальный стикерпак iz.ru со лозунгами, неразрывно связанными с Великой Отечественной войной. В их числе такие фразы, как «Мирного неба над головой», «Жди меня, и я вернусь», «Ни шагу назад», «Я горжусь» и другие. Также «Известия» представили вниманию пользователей игру «Выезжайте на парад!». Чтобы пройти ее, необходимо преодолеть 75 уровней игры. Все они соответствуют годам проведения парадов Победы с 1945 по 2019 годы, а от игроков требуется освобождать место для проезда военной техники, переставляя элементы.

Любителей кино порадуют онлайн-марафоном фильмов телеканал «365 дней ТВ» и «Одноклассники». Его продолжительность составит более 14 часов. Кроме того, пользователи ОК смогут поучаствовать в тематических викторинах, ответив на «75 вопросов о Победе» или проверив свои знания о деятельности музеев в годы войны.

Еще один проект, подготовленный «Одноклассниками» — «Детская книга войны», в рамках которого молодые призеры конкурса чтецов от фонда «Живая классика» прочтут дневники детей-очевидцев событий Великой Отечественной. К примеру, пользователи смогут послушать отрывок из дневников 14-летней Маши Рольникайте, заключенной концлагеря, и 13-летней Вали Петерсон, больной тифом, которая писала дневник, находясь в блокадном Ленинграде. Кроме того, «Одноклассники» запустили проект #75словПобеды от канала «Культура. РФ», в рамках которого публикуются видео от сотрудников библиотек по всей стране, которые прочитают пользователям ОК отрывки из произведений о Великой Отечественной войне.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как принять участие в акции «Бессмертный полк — 2020» из самоизоляции.