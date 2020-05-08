Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 8 мая

Погибшие и пострадавшие на 8 мая

Число выявленных инфицированных COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 3 921 458 человек. Болезнь унесла жизни 270 765 человек. Выздоровели 1 347 024 пациента. Всего были проверены более семи миллионов человек.

Ситуация в России

Еще две с половиной тысячи человек вылечились от коронавируса в России. Как сообщает Оперативный штаб, общее число выписанных пациентов приближается к двадцати четырем тысячам. За последние сутки зарегистрировано более 11 тысяч новых заражений. У половины инфицированных — нет клинических симптомов. Каждый день российские лаборатории проводят около двухсот тысяч тестов на COVID-19. Их общее число — уже почти пять миллионов.

В Москве за последние две недели количество госпитализаций пациентов с коронавирусом перестало расти. Более того, сегодня из больниц выписали больше людей, чем положили. В столице готовятся постепенно ослаблять режим ограничений. Первыми откроются промышленные предприятия и стройки. Чтобы обезопасить тех, кто выйдет на работу, с 12 мая власти введут обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах — и особенно в транспорте. За нарушение штраф — пять тысяч рублей.

В Москве за последние две недели количество госпитализаций пациентов с коронавирусом перестало расти. Более того, сегодня из больниц выписали больше людей, чем положили. В столице готовятся постепенно ослаблять режим ограничений, однако режим самоизоляции указом мэра Москвы Сергея Собянина продлен до 31 мая.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал распоряжение о продлении ограничительных мер и режима самоизоляции до 31 мая.

Власти Санкт-Петербурга продлят срок действия режима самоизоляции и других ограничений, введенных из-за распространения коронавируса нового типа. Также будет введен обязательный масочно-перчаточный режим/

Активное распространение COVID-19 среди жителей России будет продолжаться как минимум до июня. Такое мнение высказала в телеэфире главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.

Минтранс и Роспотребнадзор до конца мая должны утвердить требования к медицинской безопасности на транспорте. Маски и перчатки хотят сделать обязательными для всех российских пассажиров.

Слишком частое использование антисептиков вместо защиты от заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 может привести к противоположным результатам. Об этом сообщила врач-дерматовенеролог поликлиники № 4 управления делами президента РФ Настасия Вережникова.

Ситуация в мире

Число выявленных в мире случаев COVID-19 приближается к 3,8 миллиона человек. Больше всего зараженных по-прежнему в США: почти 1,3 миллиона заболевших. Дональд Трамп назвал пандемию страшнее терактов 11-го сентября и снова обвинил Китай в распространении болезни.

Ответ последовал незамедлительно. В Пекине призвали Вашингтон сконцентрироваться на борьбе с вирусом, а не перекладывать ответственность на другие страны. В самой Поднебесной, за сутки выявлено всего два новых случая.

В Европе все больше стран заявляют об отмене ограничений. В Сербии сняли режим чрезвычайного положения. А во Франции открылись уличные кафе и магазины сувениров.

Финляндия с 14 мая готова открыть границы и разрешить гражданам выезд в страны Шенгенской зоны. Правда, только по работе и с последующей двухнедельной изоляцией. Туристические поездки остаются пока под запретом.

А в Нидерландах есть возможность в полном смысле слова сходить в ресторан — специальный, антикоронавирусный. Уютные стеклянные кабинки на двоих установили на берегу реки.

В Израиле сообщили об успехе в разработке вакцины от коронавируса. Об этом заявил министр обороны страны Нафтали Беннет. Ученые пока не подтвердили проверку лекарства.

Лишили последней радости. Instagram прячет публикации с «опасным» хэштегом #море. Но если постараться, увидеть желаемый контент все-таки можно.

Акции «Бессмертный полк» на Украине не будет. О причинах отмены мероприятия рассказал глава Украинского института национальной памяти.

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