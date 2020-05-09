Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 9 мая

Погибшие и пострадавшие на 8 мая

Число выявленных инфицированных COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 4 019 267 человек. Болезнь унесла жизни 276 256 человек. Выздоровели 1 388 318 пациентов. Всего были проверены более семи миллионов человек.

Ситуация в России

В России за сутки выявлено 10 699 новых случаев инфицирования COVID-19 в 83 регионах. Об этом рассказали в Оперативном штабе. Из них 5 232 человека — это 48,9% — не имели клинических проявлений болезни. Также сообщается о том, что за сутки от COVID-19 скончались 98 человек. Полностью выздоровели за сутки 2 805 пациентов.

Всего в стране зарегистрировано 187 859 заболевших коронавирусом в 85 регионах. За весь период жертвами внеклеточного агента стали 1 723 человек, выздоровели 26 608 человек. Проведено более 4,98 миллиона тестов.

Московские власти перестанут оформлять цифровые пропуска для передвижения по столице по SMS. Как сообщил глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, новые правила получения разрешений вступят в силу с 12 мая.

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан в ходе брифинга в Женеве объяснил рост числа заражений коронавирусом в России. По его словам, данная тенденция прослеживается в стране из-за увеличения количества проводимых тестов на COVID-19.

Прокуратура нашла нарушения после сообщений медперсонала клинической больницы в городе Карабаново Владимирской области о катастрофической нехватке оборудования и лекарств. Учреждение было ранее перепрофилировано для заразившихся коронавирусом.

Роспотребнадзор опубликовал методические рекомендации по поэтапному снятию ограничений, введенных из-за распространения коронавируса.

Досрочное погашение кредита, как возможный вариант сэкономить на процентах, лишен экономического смысла и зачастую, как в случае с юрлицами, вовсе опасен.

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об особом порядке продления и расторжения части договоров по аренде недвижимости, целью которого оказать помощь и поддержку арендаторам в период эпидемии COVID-19.

Ситуация в мире

Число заразившихся коронавирусом в мире приближается к отметке 3,9 миллиона. Жертв — уже почти 270 тысяч. Лидируют в антирейтинге по-прежнему США. Там от COVID-19 скончались порядка 76 тысяч жителей. По данным Пентагона, вирус косит и ряды американской армии — пневмонию нового типа зафиксировали практически у восьми тысяч военных.

Стремительно распространяется инфекция в соседней Мексике. Но власти карантин пока не объявили. И за самоизоляцией следят наркокартели. Бандиты избивают граждан, которые покинули свои дома. Полиция уже задержала больше десяти нападавших.

Ну а в Китае, который был эпицентром коронавируса, инфекция сходит на нет. В Шанхае за месяц не выявлено ни одного случая заражения COVID-19. Поэтому власти понизили уровень реагирования на чрезвычайные ситуации до трех — предпоследнего.

Финляндия с 14 мая готова открыть границы и разрешить гражданам выезд в страны Шенгенской зоны. Правда, только по работе и с последующей двухнедельной изоляцией. Туристические поездки остаются пока под запретом.

А в Нидерландах есть возможность в полном смысле слова сходить в ресторан — специальный, антикоронавирусный. Уютные стеклянные кабинки на двоих установили на берегу реки.

В Израиле сообщили об успехе в разработке вакцины от коронавируса. Об этом заявил министр обороны страны Нафтали Беннет. Ученые пока не подтвердили проверку лекарства.

Лишили последней радости. Instagram прячет публикации с «опасным» хэштегом #море. Но если постараться, увидеть желаемый контент все-таки можно.

Акции «Бессмертный полк» на Украине не будет. О причинах отмены мероприятия рассказал глава Украинского института национальной памяти.

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