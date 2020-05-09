В России за сутки выявлено 10 817 новых случаев инфицирования COVID-19 в 84 регионах. Об этом рассказали в Оперативном штабе. Из них 40,7% не имели клинических проявлений болезни.

Также сообщается о том, что за сутки от COVID-19 скончались 104 человека. Полностью выздоровели за сутки 5 308 пациентов.

Всего в стране зарегистрировано 198 676 заболевших коронавирусом в 85 регионах. За весь период жертвами внеклеточного агента стали 1827 человек, выздоровели 31 916 человек. Проведено более 5,2 миллиона тестов.