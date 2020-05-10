«Убийственная война без выстрелов»: Архарова грустно поздравила всех с 9 мая

Праздник по случаю 75-летия окончания Великой Отечественной войны не воодушевил Екатерину Архарову. Актриса опубликовала на своей странице в Instagram печальный пост, приуроченный к 9 мая. В нем она емко описала события начала этого года, назвав его «самым високосным из всех високосных».

«Зима без снега. Крещение без проруби. Пасха без прихожан в церкви. День Победы без парада, ветеранов и военного марша. Школы без учеников и учителей. Работа без работников. Свадьба без торжеств и застолий. День рождения без подарков и гостей. Убийственная война по всему миру без выстрелов», — изложила Архарова.

Instagram @arharovakatya

Тем не менее бывшая супруга Марата Башарова поздравила подписчиков со знаменательной датой, пожелала им здоровья, мира, добра и терпения. К посту он добавила фото, на котором возлагает цветы к Вечному огню у Кремлевской стены.

«Как все точно подмечено»;

«Новое время — новые праздники»

«Так и хочется сказать: все хуже и хуже. Но может быть и хуже», — отреагировали поклонники в комментариях.

11 марта ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. В связи с этим в России в конце марта объявили период нерабочих дней, чтобы граждане не нарушали режим самоизоляции и покидали дома лишь по необходимости.

Ранее 5-tv.ru писал, что друзья Марата Башарова высказались о его конфликте с бывшей женой Екатериной Аршаровой.