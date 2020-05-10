Фотографии ветеранов Великой Отечественной сегодня можно увидеть в любой точке планеты.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Победы

День Победы сегодня отмечают и за рубежом. Большинство поздравлений из-за пандемии коронавируса ветераны принимают дистанционно.

Но в странах, где не требуется соблюдать режим самоизоляции, люди вышли на улицы. В Киеве даже прошел символический автопробег — несколько машин времен Великой Отечественной с копией знамени Победы и фотографиями фронтовиков проехали по улицам. Правда, не обошлось без провокаций: в Мелитополе ветерана задержали на аллее славы. Поводом стал красный флаг со звездой — на Украине это считается коммунистической символикой, которая под запретом.

Совсем иное отношение к ветеранам и к празднику в Германии. В российском посольстве ветеранам Великой Отечественной вручили памятные медали. А в Тептов-парк к мемориалу советским воинам пришли не только официальные делегации, но и простые немцы. Некоторые специально приехали из других городов, чтобы отдать дань памяти тем, кто сражался с нацизмом.

«Это мой дедушка… и вот сейчас мы, его внуки, привезли его сюда».

«Мы специально приехали в Берлин, чтобы отметить здесь день победы. И получается, что он тоже дошел до Берлина».

Фотографии ветеранов Великой Отечественной сегодня можно увидеть в любой точке планеты — наши соотечественники устраивают виртуальные шествия Бессмертного полка.

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