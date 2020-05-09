В Instаgrаm Меланьи Трамп массово благодарят СССР за победу над нацизмом
Пользователей возмутило, что в США говорят о 75-летии Победы, даже не упоминая Советский Союз.
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Фото, видео: Zuma\TASS
Страница первой леди США Меланьи Трамп в Instagram неожиданно стала местом для выражения благодарности советским солдатам, разгромившим нацистскую Германию. Пользователи оставляют соответствующие комментарии под ее постом об окончании Второй мировой войны.
«В честь 75-й годовщины окончания Второй мировой войны Дональд Трамп и я посетили Мемориал Второй мировой войны, чтобы возложить венок в память о смелых мужчинах и женщинах, которые погибли, борясь за нашу свободу», — подписала жена президента Трампа несколько фото с памятной акции.
По всей видимости, подписчики первой леди США тоже заметили, что американские и европейские политики все чаще говорят о 75-летии Победы либо совсем без упоминания Советского Союза, либо с использованием формулировки «войска союзников». Один из них решил это исправить.
«Спасибо СССР! Спасибо России! Спасибо всем героям!» — написал он на английском языке большими буквами.
Комментарий собрал десятки лайков и оказался вторым по популярности — его обогнал только призыв построить стену на границе с Мексикой. Вслед за англоязычным пользователем благодарность начали выражать и другие.
«Именно советская армия захватила Берлин в 1945 году, поэтому благодарить нужно жителей стран бывшего СССР. Они легендарны»;
«Слава героям стран бывшего СССР! Я украинец и благодарен всем героям СССР. Спасибо России!»
«Армия СССР остановила Гитлера — вот почему немцы каждый год благодарят советских солдат»;
«Благодарность России», — оставили пользователи эти и другие подобные комментарии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что 8 мая президент Дональд Трамп заявил о победе США и Великобритании над нацизмом. СССР он не упомянул.
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