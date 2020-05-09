Трамп заявил о победе над нацизмом США и Великобритании, не упомянув СССР
73-летний американский президент родился через год после окончания Второй Мировой войны, но упорно игнорирует исторические факты.
Фото: ТАСС / Yuri Gripas / POOL
Хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил о победе США и Великобритании в борьбе с фашистской Германией, при этом он вообще не упомянул СССР. В Twitter администрации американского президента опубликован ролик, на котором Трамп и первая леди Меланья на фоне почетного караула отдают дань памяти погибшим на войне.
On May 8, 1945, America and Great Britain had victory over the Nazis!— The White House (@WhiteHouse) May 8, 2020
«America's spirit will always win. In the end, that's what happens.» pic.twitter.com/umCOwRXWlB
Причина, по которой 73-летний политик, родившийся спустя год после окончания войны, упорно игнорирует победителя Третьего рейха — Красную армию, а также всего советского населения, кто ковал победу в тылу, остается списать на его совесть, либо на его предвыборную риторику.
«Прошло 75 лет с момента окончания Второй Мировой войны в Европе, а отношения с Европой сейчас как никогда крепкие. 8 мая 1945 года США и Великобритания выиграли войну над нацистами. В праздновании этого дня мы всегда будем помнить о том величайшем поколении. Американский дух всегда будет выигрывать. В конце концов, так и происходит», — говорит Трамп за кадром.
К слову, двойные стандарты, присущие западной политике последних лет, видны и здесь. Буквально накануне состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого стороны обменялись поздравлениями и акцентировали внимание на значимости союзнических отношений, связывавших Россию и США в годы Второй мировой войны.
Как передавал 5-tv.ru, президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обменялись поздравлениями в связи с 75-й годовщиной освобождения Европы от фашизма. Лидеры подчеркнули важность сохранения исторической памяти о трагических событиях тех лет.
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