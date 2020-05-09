Трамп заявил о победе над нацизмом США и Великобритании, не упомянув СССР

Хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил о победе США и Великобритании в борьбе с фашистской Германией, при этом он вообще не упомянул СССР. В Twitter администрации американского президента опубликован ролик, на котором Трамп и первая леди Меланья на фоне почетного караула отдают дань памяти погибшим на войне.

On May 8, 1945, America and Great Britain had victory over the Nazis!



«America's spirit will always win. In the end, that's what happens.» pic.twitter.com/umCOwRXWlB — The White House (@WhiteHouse) May 8, 2020

Причина, по которой 73-летний политик, родившийся спустя год после окончания войны, упорно игнорирует победителя Третьего рейха — Красную армию, а также всего советского населения, кто ковал победу в тылу, остается списать на его совесть, либо на его предвыборную риторику.

«Прошло 75 лет с момента окончания Второй Мировой войны в Европе, а отношения с Европой сейчас как никогда крепкие. 8 мая 1945 года США и Великобритания выиграли войну над нацистами. В праздновании этого дня мы всегда будем помнить о том величайшем поколении. Американский дух всегда будет выигрывать. В конце концов, так и происходит», — говорит Трамп за кадром.

К слову, двойные стандарты, присущие западной политике последних лет, видны и здесь. Буквально накануне состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого стороны обменялись поздравлениями и акцентировали внимание на значимости союзнических отношений, связывавших Россию и США в годы Второй мировой войны.

Как передавал 5-tv.ru, президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обменялись поздравлениями в связи с 75-й годовщиной освобождения Европы от фашизма. Лидеры подчеркнули важность сохранения исторической памяти о трагических событиях тех лет.