Загитова опубликовала снимок прадеда, который прошел войну

Российская титулованная фигуристка Алина Загитова опубликовала в Instagram фото прадеда, который прошел Великую Отечественную войну.

«Помним. Ценим. Гордимся», — написала спортсменка в микроблоге.

Instagram @azagitova

Алина Загитова однажды рассказала, что ее прадедушка прошел войну в составе стрелкового полка в Суворовской дивизии. Олимпийская чемпионка отметила — у мужчины было множество боевых ранений.

В День Победы многие звезды отечественного шоу-бизнеса поделились в соцсетях фотографиями своих близких, которые прошли через войну. Виктория Боня рассказала о своей бабушке, которая голодала, будучи девятилетним ребенком. Ольга Бузова поведала историю о дедушке, который дошел в пехоте до Берлина. Бывший муж Веры Глаголевой 76-летний Родион Нахапетов запечатлел на фото внучку, держащую в руках портрет своей прабабушки — героини войны.

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