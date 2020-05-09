Загитова опубликовала снимок прадеда, который прошел войну

В День Победы многие российские знаменитости поделились историями про своих героически сражавшихся за Родину предков.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @azagitova

Тема:
День Победы

Российская титулованная фигуристка Алина Загитова опубликовала в Instagram фото прадеда, который прошел Великую Отечественную войну.

«Помним. Ценим. Гордимся», — написала спортсменка в микроблоге.

Instagram @azagitova

Алина Загитова однажды рассказала, что ее прадедушка прошел войну в составе стрелкового полка в Суворовской дивизии. Олимпийская чемпионка отметила — у мужчины было множество боевых ранений.

В День Победы многие звезды отечественного шоу-бизнеса поделились в соцсетях фотографиями своих близких, которые прошли через войну. Виктория Боня рассказала о своей бабушке, которая голодала, будучи девятилетним ребенком. Ольга Бузова поведала историю о дедушке, который дошел в пехоте до Берлина. Бывший муж Веры Глаголевой 76-летний Родион Нахапетов запечатлел на фото внучку, держащую в руках портрет своей прабабушки — героини войны.

Ранее 5-tv.ru писал, что несмотря на пандемию коронавируса организаторы традиционной акции «Бессмертный полк» решили не отменять ее, а провести в виртуальном режиме.

Тема:
День Победы
9 мая
«От 50 до 80 миллионов»: Рудова призвала фанатов не забывать о подвиге ветеранов
9 мая
Для участия в акции «Бессмертный полк» зарегистрировались боле 2,8 миллиона человек
9 мая
Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы на русском языке
9 мая
Facebook начал удалять посты со снимком Знамени Победы над Рейхстагом
9 мая
В Instаgrаm Меланьи Трамп массово благодарят СССР за победу над нацизмом
9 мая
Стартовала всероссийская акция «Минута молчания» в память о павших в борьбе с фашизмом
9 мая
Манукян и Бузова сняли пронзительный клип на песню «Журавли»
9 мая
«Спасибо за победу!» — Ксения Алферова показала редкие семейные кадры
9 мая
Виктория Боня сняла ко Дню Победы видео с собой в главной роли
9 мая
Видео: «Священная война» прозвучала на Невском проспекте в Петербурге

Читайте также

+13° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 38%
73.87
-0.25 80.00
-0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:26
Загитова опубликовала снимок прадеда, который прошел войну
21:13
«От 50 до 80 миллионов»: Рудова призвала фанатов не забывать о подвиге ветеранов
21:11
Момент мощного ДТП с неопытной девушкой на BMW попал на видео
21:07
Пожар вспыхнул в лечебном корпусе ГКБ № 50 в Москве
21:01
Пьяный житель Самарской области зарубил топором земляка в Геленджике
20:49
Петербурженка без опыта вождения снесла дорожный знак, дерево и забор

Сейчас читают

Сатирик Анатолий Трушкин рассказал, что болен коронавирусом
ТОП-5 знаков зодиака, представители которых настоящие оптимисты
«Смотрю и радуюсь»: Собчак удивлена изменениям в жизни Виторгана после развода

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок