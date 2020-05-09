Загитова опубликовала снимок прадеда, который прошел войну
В День Победы многие российские знаменитости поделились историями про своих героически сражавшихся за Родину предков.
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Фото, видео: Instagram @azagitova
Российская титулованная фигуристка Алина Загитова опубликовала в Instagram фото прадеда, который прошел Великую Отечественную войну.
«Помним. Ценим. Гордимся», — написала спортсменка в микроблоге.
Алина Загитова однажды рассказала, что ее прадедушка прошел войну в составе стрелкового полка в Суворовской дивизии. Олимпийская чемпионка отметила — у мужчины было множество боевых ранений.
В День Победы многие звезды отечественного шоу-бизнеса поделились в соцсетях фотографиями своих близких, которые прошли через войну. Виктория Боня рассказала о своей бабушке, которая голодала, будучи девятилетним ребенком. Ольга Бузова поведала историю о дедушке, который дошел в пехоте до Берлина. Бывший муж Веры Глаголевой 76-летний Родион Нахапетов запечатлел на фото внучку, держащую в руках портрет своей прабабушки — героини войны.
Ранее 5-tv.ru писал, что несмотря на пандемию коронавируса организаторы традиционной акции «Бессмертный полк» решили не отменять ее, а провести в виртуальном режиме.
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