Бывший супруг актрисы Веры Глаголевой 76-летний режиссер Родион Нахапетов опубликовал в Instagram фото своей внучки Полины Симачевой. На снимке 13-летняя дочь балерины Анны Нахапетовой позирует, держа в руках плакат с изображением своей прабабушки.

«Моя внучка Полина с фотографией прабабушки Галины Прокопенко — героиней войны!» — гордо подписал пост режиссер.

Instagram @rnahapetov

Родион Нахапетов и Вера Глаголева сыграли свадьбу в далеком 1974 году и прожили вместе 14 лет. У пары родились две наследницы — Анна и Мария.

После расставания с режиссером Вера Глаголева вышла замуж за Кирилла Шубского. Их единственная общая дочь Анастасия Шубская стала супругой известного хоккеиста Александра Овечкина.

Вера Глаголева скончалась в 2017 году. Актрисе был 61 год. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Веры Глаголевой рассказала — коронавирус унес жизнь ее дедушки.