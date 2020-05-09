Бывший муж Веры Глаголевой показал редкое фото подросшей внучки
Родион Нахапетов и скончавшаяся от рака актриса прожили в браке 14 лет.
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Фото, видео: РИА Новости, Instagram @rnahapetov
Бывший супруг актрисы Веры Глаголевой 76-летний режиссер Родион Нахапетов опубликовал в Instagram фото своей внучки Полины Симачевой. На снимке 13-летняя дочь балерины Анны Нахапетовой позирует, держа в руках плакат с изображением своей прабабушки.
«Моя внучка Полина с фотографией прабабушки Галины Прокопенко — героиней войны!» — гордо подписал пост режиссер.
Родион Нахапетов и Вера Глаголева сыграли свадьбу в далеком 1974 году и прожили вместе 14 лет. У пары родились две наследницы — Анна и Мария.
После расставания с режиссером Вера Глаголева вышла замуж за Кирилла Шубского. Их единственная общая дочь Анастасия Шубская стала супругой известного хоккеиста Александра Овечкина.
Вера Глаголева скончалась в 2017 году. Актрисе был 61 год. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.
Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Веры Глаголевой рассказала — коронавирус унес жизнь ее дедушки.
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