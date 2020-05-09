Родион Нахапетов и скончавшаяся от рака актриса прожили в браке 14 лет.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: РИА Новости, Instagram @rnahapetov

Тема:
День Победы

Бывший супруг актрисы Веры Глаголевой 76-летний режиссер Родион Нахапетов опубликовал в Instagram фото своей внучки Полины Симачевой. На снимке 13-летняя дочь балерины Анны Нахапетовой позирует, держа в руках плакат с изображением своей прабабушки.

«Моя внучка Полина с фотографией прабабушки Галины Прокопенко — героиней войны!» — гордо подписал пост режиссер.

Instagram @rnahapetov

Родион Нахапетов и Вера Глаголева сыграли свадьбу в далеком 1974 году и прожили вместе 14 лет. У пары родились две наследницы — Анна и Мария.

После расставания с режиссером Вера Глаголева вышла замуж за Кирилла Шубского. Их единственная общая дочь Анастасия Шубская стала супругой известного хоккеиста Александра Овечкина.

Вера Глаголева скончалась в 2017 году. Актрисе был 61 год. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Веры Глаголевой рассказала — коронавирус унес жизнь ее дедушки.

Тема:
День Победы
9 мая
Российские дипломаты провели «Бессмертный полк» и спортивные соревнования в КНДР
9 мая
Путин пообещал провести «Бессмертный полк» на Красной площади
9 мая
Милла Йовович показала фото своей русской бабушки, участницы Великой Отечественной войны
9 мая
«Дети — чудо!» — Гарри и Лиза Галкины трогательно поздравили ветеранов с Днем Победы
9 мая
Прямая трансляция авиашоу из подмосковной Кубинки в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
9 мая
Принцесса Великобритании отметила неоценимую роль СССР в победе над нацизмом
9 мая
Путин присоединился к участникам виртуального шествия «Бессмертного полка»
9 мая
Жители 20 стран мира сделали живой фронтовой альбом ко Дню Победы
9 мая
День Победы 2020: Как Петербург отпраздновал великий праздник в новом формате
9 мая
Росстат подсчитал потери населения РСФСР в годы Великой Отечественной войны

Читайте также

+15° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
73.87
-0.25 80.00
-0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:46
Сухая трава полыхает на месте бывшего артиллерийского арсенала в Удмуртии
16:37
«Великовозрастные детины!» — Шпица резко отреагировала на «бескультурщину»
16:28
Российские дипломаты провели «Бессмертный полк» и спортивные соревнования в КНДР
16:21
Путин пообещал провести «Бессмертный полк» на Красной площади
16:14
Милла Йовович показала фото своей русской бабушки, участницы Великой Отечественной войны
15:56
Коэффициент распространения коронавируса в России упал до минимума

Сейчас читают

«Дети — чудо!» — Гарри и Лиза Галкины трогательно поздравили ветеранов с Днем Победы
«Смотрю и радуюсь»: Собчак удивлена изменениям в жизни Виторгана после развода
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок