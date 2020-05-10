Звезда сериала «Ганнибал» 82-летний Энтони Хопкинс опубликовал в Instagram и TikTok видео, на котором «зажигает» под трек рэпера Дрейка. В подписи к публикации актер бросил вызов Сильвестру Сталлоне и Арнольду Шварценеггеру. Теперь голливудским звездам предстоит вслед за коллегой по цеху станцевать под песню Toose Slide.

«Я опоздал на вечеринку… Но лучше поздно, чем никогда», — подписал пост Хопкинс, намекая на то, что тренд на танцы под Дрейка уже прошел.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anthony Hopkins (@anthonyhopkins) 7 Май 2020 в 5:04 PDT

Подписчики голливудского актера пришли в полный восторг от опубликованных кадров. Фанаты заявили, что восхищены потрясающей формой и отменным чувством юмора кумира. За сутки ролик посмотрели почти миллион человек.

«Фантастика!»

«Мы не сомневались в тебе!»

«Не останавливайся, жги!» — написали фолловеры.

Некоторые подписчики сравнили Энтони Хопкинса с 52-летним итальянским миллионером Джанлукой Вакки, который имеет бешеную популярность в соцсетях. Однажды богач разместил видео с зажигательным танцем на дорогой яхте. И все бы ничего, но на кадрах он шлепает по ягодицам четырех юных спутниц и предлагает подписчикам повторить свой подвиг.

Ранее 5-tv.ru писал, что видео Энтони Хопкинса с котом и пианино за сутки набрало два миллиона просмотров.