Студенты исполнили песню Анатолия Новикова на стихи Якова Шведова в формате видеоконференции.

Видео: Африканские выпускники РУДН исполнили легендарную «Смуглянку»

Фото: Instagram @rudn_university

Тема:
День Победы

Африканские выпускники Российского университета дружбы народов (РУДН) в День Победы исполнили легендарную песню «Смуглянка» композитора Анатолия Новикова на стихи Якова Шведова. На кадрах ролика, опубликованного на странице вуза в Instagram, 15 студентов исполняют произведение в формате видеоконференции.

«Раскудрявый клен зеленый, лист резной,

Я влюбленный и смущенный пред тобой,

Клен зеленый, да клен кудрявый,

Да раскудрявый, резной!» — старательно выводят африканские студенты.

Песня «Смуглянка» была впервые исполнена Краснознаменным ансамблем песни и пляски СССР Александра Александрова в Концертном зале имени Чайковского в 1944 году. Запевал ее солист коллектива Николай Устинов. Именно ему песня в значительной степени обязана своим успехом. Этот концерт транслировался по всесоюзному радио, и вскоре «Смуглянка» стала популярной на фронте и в тылу.

После войны песню в разных вариациях исполняли Иосиф Кобзон, София Ротару, Надежда Чепрага, Zdob şi Zdub и многие другие артисты. Кроме того, песня прозвучала в легендарном и любимом многими кинофильме Леонида Быкова «В бой идут одни „старики“».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Священная война» прозвучала на Невском проспекте в Петербурге.

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