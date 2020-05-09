Гимн защиты Отечества — патриотическая песня «Священная война» прозвучала в 75-ю годовщину Победы над фашизмом на Невском проспекте в Петербурге. Помимо прочего, жители Северной столицы смогли услышать и другие известные песни военных лет.

«Вставай, страна огромная,

Вставай на смертный бой

С фашистской силой темною,

С проклятою ордой!» — доносилось из репродукторов.

Стоит отметить, что «Священная война» 9 мая 2019 года сопровождала шествие участников памятной акции «Бессмертный полк». В 2020 году мероприятие из-за угрозы распространения коронавируса проходит в онлайн-режиме в сети.

Текст песни «Священная война» советского поэта Василия Лебедева-Кумача был впервые опубликован 24 июня 1941 года в газетах «Известия» и «Красная звезда». Композитор Александр Александров немедленно написал к стихам музыку.

Солисты и музыканты Краснознаменного ансамбля песни и пляски СССР переписали ноты в свои тетради, так как на их издание не было времени. Один день был потрачен на репетицию.

26 июня 1941 года на Белорусском вокзале в Москве одна из еще не отправившихся на фронт групп ансамбля впервые исполнила песню, ставшую впоследствии негласным гимном защиты Отечества.

После 15 октября 1941 года, когда германские войска уже захватили Калугу, Ржев и Калинин, «Священная война» стала ежедневно транслироваться по всесоюзному радио — каждое утро после боя кремлевских курантов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители 20 стран мира сделали живой фронтовой альбом ко Дню Победы.