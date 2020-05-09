Беглов продлил ограничения в Петербурге из-за COVID-19 до 31 мая

Губернатор Северной столицы вечером 9 мая подписал соответствующее постановление.

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Фото, видео: ТАСС/Метцель Михаил, /Гердо Владимир, /Ковалев Петр, /Ковалев Петр, /Новодережкин Антон, /Матыцин Валерий

Тема:
Эпидемия коронавируса

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил срок действия ограничений в Петербурге из-за COVID-19 до 31 мая.

«Александр Беглов подписал постановление о внесении изменений в постановление правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года № 121 „О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции“. В соответствии с документом все ранее введенные запреты и ограничения сохраняются по 31 мая», — говорится в сообщении пресс-службы главы города.

Согласно распоряжению губернатора, с 12 мая в Северной столице, так же как и в Москве вводится обязательное использование масок и перчаток в магазинах, общественном транспорте, а также на улице. До 11 мая это носит лишь рекомендательный характер.

В связи с окончанием нерабочих дней, с 12 мая восстанавливается работа строительных и промышленных предприятий при условии соблюдения мер противоэпидемиологической безопасности.

По последним данным, в Санкт-Петербурге выявлено 6990 случаев COVID-19, из них: 1662 - выздоровело, 53 - умерло. 

В России за сутки выявлено 10 817 новых случаев инфицирования COVID-19 в 84 регионах. Об этом рассказали в Оперативном штабе. Из них 40,7% не имели клинических проявлений болезни. Также сообщается о том, что за сутки от COVID-19 скончались 104 человека. Полностью выздоровели за сутки 5 308 пациентов.

Всего в стране зарегистрировано 198 676 заболевших коронавирусом в 85 регионах. За весь период жертвами внеклеточного агента стали 1827 человек, выздоровели 31 916 человек. Проведено более 5,2 миллиона тестов.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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