Беглов продлил ограничения в Петербурге из-за COVID-19 до 31 мая
Губернатор Северной столицы вечером 9 мая подписал соответствующее постановление.
Закрыть
Смотрите также:
В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака
Со стрижкой придется подождать. Собянин рассказал, что заработает в Москве после 12 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака
Может ли вирус оставаться на волосах и почему важно носить головные уборы?
Как обезопасить себя при постоянном контакте с людьми во время пандемии COVID-19?
Фото, видео: ТАСС/Метцель Михаил, /Гердо Владимир, /Ковалев Петр, /Ковалев Петр, /Новодережкин Антон, /Матыцин Валерий
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил срок действия ограничений в Петербурге из-за COVID-19 до 31 мая.
«Александр Беглов подписал постановление о внесении изменений в постановление правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года № 121 „О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции“. В соответствии с документом все ранее введенные запреты и ограничения сохраняются по 31 мая», — говорится в сообщении пресс-службы главы города.
Согласно распоряжению губернатора, с 12 мая в Северной столице, так же как и в Москве вводится обязательное использование масок и перчаток в магазинах, общественном транспорте, а также на улице. До 11 мая это носит лишь рекомендательный характер.
В связи с окончанием нерабочих дней, с 12 мая восстанавливается работа строительных и промышленных предприятий при условии соблюдения мер противоэпидемиологической безопасности.
По последним данным, в Санкт-Петербурге выявлено 6990 случаев COVID-19, из них: 1662 - выздоровело, 53 - умерло.
В России за сутки выявлено 10 817 новых случаев инфицирования COVID-19 в 84 регионах. Об этом рассказали в Оперативном штабе. Из них 40,7% не имели клинических проявлений болезни. Также сообщается о том, что за сутки от COVID-19 скончались 104 человека. Полностью выздоровели за сутки 5 308 пациентов.
Всего в стране зарегистрировано 198 676 заболевших коронавирусом в 85 регионах. За весь период жертвами внеклеточного агента стали 1827 человек, выздоровели 31 916 человек. Проведено более 5,2 миллиона тестов.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 9 мая
- В Минздраве рассказали, что может привести к новой волне распространения COVID-19
- 9 мая
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 9 мая
- 9 мая
- Куда смогут сходить россияне на первом этапе снятия ограничений из-за COVID?
- 9 мая
- В Петербурге оборудуют дополнительные места для пациентов с коронавирусом
- 9 мая
- «Попахивает лайком»: Ивлеева снялась в огненно-рыжем парике
- 9 мая
- В чем заключается самое опасное свойство COVID-19 — объясняет вирусолог
- 9 мая
- Турецкий футболист в больнице задушил пятилетнего сына
- 9 мая
- Коэффициент распространения коронавируса в России упал до минимума
- 9 мая
- В МВД разъяснили правила проживания в Москве в условиях самоизоляции
- 9 мая
- Число излечившихся от коронавируса в Москве за сутки установило новый рекорд
Читайте также
50%
-0.25 80.00
-0.06
Нашли ошибку?