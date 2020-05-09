Коэффициент распространения COVID-19 в стране достиг минимума с начала эпидемии.

Коэффициент распространения коронавируса в России упал до минимума

Фото: ТАСС / Владимир Гердо

Тема:
Эпидемия коронавируса

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России достиг минимального значения с начала эпидемии. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

По данным на 9 мая, коэффициент распространения коронавируса составляет 1,06. Этот показатель означает, сколько в среднем человек заражает один инфицированный. Раньше он был равен 2-3 — фактически один россиянин заражал почти всю семью, отмечает сайт KP.RU.

Коэффициент рассчитывают по формуле Роспотребнадзора. Служба рекомендует регионам ослаблять противоэпидемический режим только тогда, когда показатель становится меньше единицы.

Как сообщал 5-tv.ru, за последние сутки по всей России было выявлено 10 817 новых случаев коронавируса. Полностью выздоровели после COVID-19 за тот же период 5308 пациентов. В Москве число излечившихся за сутки установило новый рекорд.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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