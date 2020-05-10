Теперь гражданам остается надеяться, что режим самоизоляции отменят раньше, чем наступят очередные праздники.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © ZAM-Photography

Майские праздники — это прекрасно! Но только не в случае, когда приходится сидеть в самоизоляции, боясь заразиться неизвестным COVID-19.

Однако расстраиваться не стоит: впереди у россиян еще одни длинные выходные! На сей раз они будут приурочены ко Дню России.

Этот праздник традиционно отмечается 12 июня, и в 2020 году приходится на пятницу. Как следует из произведственного календаря, то уже четверг, 11 июня, будет считаться сокращенным днем, а следующие три дня — выходными. Так, на работу граждане выйдут только в понедельник — 15 июня.

Кроме того, один день для полноценного отдыха представится россиянам и 4 ноября — в День народного единства. В этом году он выпадает на среду, а рабочий день во вторник, следовательно, будет также сокращен.

Несмотря на прекрасную новость, 5-tv.ru спешит напомнить, что в России все еще действует строгий режим самоизоляции на фоне пандемии COVID-19. Так, согласно решению правительства РФ и лично президента Владимира Путина, ограничения во всех регионах страны будут действовать вплоть до 31 мая.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья подписали указ об обязательном ношении медицинских масок и перчаток. Распоряжение вступит в законную силу с 12 мая.

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