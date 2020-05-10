Почему лучше не выходить на улицу 12 мая?

Врач-терапевт Лариса Алексеева объяснила, почему россиянам желательно не выходить из дома 12 мая. По словам специалиста, в этот день ожидаются серьезные температурные скачки. Такие погодные условия спровоцируют у многих людей усиленную работу потовых желез: под маской и перчатками начнет скапливаться влага. Это повысит вероятность распространения коронавируса. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Потому что в масках будет жарко, а не носить их в общественном транспорте нельзя. В маске, перчатках человек вспотеет, лучше соблюдать режим самоизоляции», — добавила Алексеева.

Врач посоветовала обливаться небольшим количеством воды или использовать для этого пульверизатор. Также не стоит забывать пить воду или теплую жидкость, если жарко. Это помогает вымывать вирусы и токсичные вещества. От купаний стоит воздержаться из-за большой вирусной нагрузки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врач назвал частые ошибки при ношении маски.

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