Почему лучше не выходить на улицу 12 мая?
Врач-терапевт рассказала, чем опасны для людей прогулки в этот день.
Фото: ТАСС / Юрий Смитюк
Врач-терапевт Лариса Алексеева объяснила, почему россиянам желательно не выходить из дома 12 мая. По словам специалиста, в этот день ожидаются серьезные температурные скачки. Такие погодные условия спровоцируют у многих людей усиленную работу потовых желез: под маской и перчатками начнет скапливаться влага. Это повысит вероятность распространения коронавируса. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
«Потому что в масках будет жарко, а не носить их в общественном транспорте нельзя. В маске, перчатках человек вспотеет, лучше соблюдать режим самоизоляции», — добавила Алексеева.
Врач посоветовала обливаться небольшим количеством воды или использовать для этого пульверизатор. Также не стоит забывать пить воду или теплую жидкость, если жарко. Это помогает вымывать вирусы и токсичные вещества. От купаний стоит воздержаться из-за большой вирусной нагрузки.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что врач назвал частые ошибки при ношении маски.
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