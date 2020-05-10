Пугачева и Галкин не забыли поздравить сына Орбакайте с 22-летием

Сын Кристины Орбакайте 22-летний Дени Байсаров отмечает 10 мая свой день рождения. Первым любимого наследника поздравила мама. Певица опубликовала в Instagram трогательный пост с пожеланиями имениннику всего самого наилучшего.

Не забыла поздравить Дени Байсарова и его бабушка Алла Пугачева. В комментариях к публикации Кристины Орбакайте она «отметилась» вместе со своим супругом Максимом Галкиным.

«С днем рождения!» — написали звездные родственники.

Instagram @orbakaite_k

К поздравлениям сына Кристины Орбакайте присоединились звезды отечественного шоу-бизнеса: Игорь Николаев, Алика Смехова, Алла Духова, Екатерина Стриженова и другие.

Из-за пандемии коронавируса Дени Байсаров не смог покинуть Лондон. Молодой человек вынужден отмечать торжество вдалеке от семьи.

У Кристины Орбакайте помимо Дени есть еще двое детей. 28-летний Никита, чьим отцом является музыкант Владимир Пресняков, и восьмилетняя Клавдия — дочка бизнесмена Михаила Земцова.

Звездная бабушка Дени Байсарова 71-летняя Алла Пугачева вместе с юмористом Максимом Галкиным воспитывают своих общих детей — шестилетних Лизу и Гарри.

Ранее 5-tv.ru писал, как Алла Пугачева отпраздновала день рождения в самоизоляции в собственном замке. Из-за коронавируса Кристене Орбакайте пришлось поздравлять маму виртуально.