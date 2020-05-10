Путин проведет совещание о возможности продления нерабочих дней в РФ

Президент РФ Владимир Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с распространением коронавируса в России. Помимо прочего, будет рассмотрена возможность продления нерабочих дней в стране после майских праздников.

Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Завтра у президента запланировано совещание (об этом — Прим.ред.)», — цитирует Дмитрия Пескова ТАСС.

28 апреля в ходе совещания с главами регионов Владимир Путин решил продлить в стране период нерабочих дней до 11 мая включительно. Тогда же глава государства поручил правительству подготовить план снятия ограничений по коронавирусу к 5 мая. Владимир Путин обратил внимание, что ограничительные меры должны сниматься поэтапно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кабмин выделил более 81 миллиарда рублей пострадавшему от пандемии бизнесу.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112