Путин проведет совещание о возможности продления нерабочих дней в РФ
Президент РФ обсудит ситуацию с распространением коронавируса в стране.
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Фото, видео: ТАСС / Александр Щербак
Президент РФ Владимир Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с распространением коронавируса в России. Помимо прочего, будет рассмотрена возможность продления нерабочих дней в стране после майских праздников.
Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Завтра у президента запланировано совещание (об этом — Прим.ред.)», — цитирует Дмитрия Пескова ТАСС.
28 апреля в ходе совещания с главами регионов Владимир Путин решил продлить в стране период нерабочих дней до 11 мая включительно. Тогда же глава государства поручил правительству подготовить план снятия ограничений по коронавирусу к 5 мая. Владимир Путин обратил внимание, что ограничительные меры должны сниматься поэтапно.
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