Кабмин выделил более 81 миллиарда рублей пострадавшему от пандемии бизнесу
Субсидии из резервного фонда правительства получат более 970 тысяч организаций.
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Фото, видео: URA.RU/TASS
Российское правительство выделило более 81 миллиарда рублей на поддержку пострадавшего от пандемии коронавируса малого и среднего бизнеса, сообщает ФАН. Соответствующее распоряжение временно исполняющего обязанности премьер-министра Андрея Белоусова опубликовано на сайте кабмина.
«Из резервного фонда правительства федеральному казначейству будет выделено более 81,1 миллиарда рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — говорится в документе.
В правительстве отметили, что субсидии будут направлены предприятиям, которые сумели сохранить в апреле и мае не менее 90% от числа сотрудников, работавших в марте. Всего данную выплату смогут получить более 970 тысяч организаций.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин добавил электрички и водный транспорт в список пострадавших отраслей.
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