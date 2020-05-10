Российское правительство выделило более 81 миллиарда рублей на поддержку пострадавшего от пандемии коронавируса малого и среднего бизнеса, сообщает ФАН. Соответствующее распоряжение временно исполняющего обязанности премьер-министра Андрея Белоусова опубликовано на сайте кабмина.

«Из резервного фонда правительства федеральному казначейству будет выделено более 81,1 миллиарда рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — говорится в документе.

В правительстве отметили, что субсидии будут направлены предприятиям, которые сумели сохранить в апреле и мае не менее 90% от числа сотрудников, работавших в марте. Всего данную выплату смогут получить более 970 тысяч организаций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин добавил электрички и водный транспорт в список пострадавших отраслей.