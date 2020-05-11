«Осознанная политика»: российский историк объяснил почему Европа принижает вклад СССР в Победу
По словам главы Центра изучения культурной памяти и символической политики в Европейском университете Санкт-Петербурга Алексея Миллера, в этом вопросе Запад следует польской и прибалтийской политике.
Фото: Zuma\TASS
Директор Центра изучения культурной памяти и символической политики в Европейском университете Санкт-Петербурга Алексей Миллер заявил, что Запад стремится организованно принизить вклад СССР в Победу над немецко-фашистскими захватчиками.
Как сообщает «ИноСМИ» со ссылкой на интервью историка немецкому изданию Suddeutsche Zeitung, Европа идет по стопам польских и прибалтийских политиков, не признавая вклада советского государства.
«Мы видим организованное стремление в Европе принизить вклад России в победу. Эта политика следует линии, заданной такими членами ЕС, как Польша и прибалтийские страны. Это не невежество, а осознанная политика. Думаю, что для наших отношений с Западной Европой это будет иметь большое значение», — отметил Миллер.
По словам эксперта, в ХХ-ом веке нацистский режим считался абсолютным злом, а Холокост — абсолютным преступлением, таков был нарратив. Сейчас создан новый нарратив, касающийся времен Второй мировой и Великой Отечественной войн — «абсолютным злом» считают как нацистов, так и СССР.
Историк также отметил, что стратегия выставления СССР в роли «абсолютного зла» возникла в Восточной Европе, прежде всего на Украине и в прибалтийских странах.
«После освобождения от Советского Союза они попали в неудобное положение, потому что многие тамошние индивидуумы, воевавшие в годы войны против Советов, активно участвовали и в Холокосте. А если Холокост — это главное зло, то должна быть и расплата. Их стратегия заключалась в том, чтобы объяснить западным европейцам: мы боролись с двумя тоталитарными режимами, поэтому обладаем по отношению к вам моральным капиталом», — пояснил Алексей Миллер.
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