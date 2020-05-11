«Осознанная политика»: российский историк объяснил почему Европа принижает вклад СССР в Победу

Директор Центра изучения культурной памяти и символической политики в Европейском университете Санкт-Петербурга Алексей Миллер заявил, что Запад стремится организованно принизить вклад СССР в Победу над немецко-фашистскими захватчиками.

Как сообщает «ИноСМИ» со ссылкой на интервью историка немецкому изданию Suddeutsche Zeitung, Европа идет по стопам польских и прибалтийских политиков, не признавая вклада советского государства.

«Мы видим организованное стремление в Европе принизить вклад России в победу. Эта политика следует линии, заданной такими членами ЕС, как Польша и прибалтийские страны. Это не невежество, а осознанная политика. Думаю, что для наших отношений с Западной Европой это будет иметь большое значение», — отметил Миллер.

По словам эксперта, в ХХ-ом веке нацистский режим считался абсолютным злом, а Холокост — абсолютным преступлением, таков был нарратив. Сейчас создан новый нарратив, касающийся времен Второй мировой и Великой Отечественной войн — «абсолютным злом» считают как нацистов, так и СССР.

Историк также отметил, что стратегия выставления СССР в роли «абсолютного зла» возникла в Восточной Европе, прежде всего на Украине и в прибалтийских странах.

«После освобождения от Советского Союза они попали в неудобное положение, потому что многие тамошние индивидуумы, воевавшие в годы войны против Советов, активно участвовали и в Холокосте. А если Холокост — это главное зло, то должна быть и расплата. Их стратегия заключалась в том, чтобы объяснить западным европейцам: мы боролись с двумя тоталитарными режимами, поэтому обладаем по отношению к вам моральным капиталом», — пояснил Алексей Миллер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британские СМИ восхитились салютом в Москве по случаю Дня Победы.