«Это было мощно»: британские СМИ восхитились салютом в Москве по случаю Дня Победы

СМИ Великобритании оценили салют, данный в Москве в честь 75-годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Несмотря на то, что в 2020 году из-за пандемии COVID-19 торжественное шествие перенесли на поздний срок, иностранные журналисты не смогли пройти мимо праздничного фейерверка.

«Даже несмотря на то, что сегодня Россия не может продемонстрировать всю военную мощь из-за коронавируса, она потрясла мир оглушительными залпами фейерверков в честь Великой Победы СССР над нацистской Германией. Грандиозное шоу состоялось не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге! Глядя на это, становится очевидно, что 75-летие в стране отметят с особым размахом, как только это станет возможным», — сообщается на первой полосе британского Daily Mail.

В числе прочего, вся лента издания заполнена статьями о воздушном и водном парадах в России.

СМИ также процитировали российского лидера Владимира Путина, выступившего с торжественной речью у кремлевских стен.

«Наши ветераны сражались за жизнь против смерти. И мы всегда будем равняться на их сплоченность и стойкость. Нас объединяют общая память и общие надежды, наши общие устремления, наша ответственность за настоящее и будущее. Мы знаем и твердо верим, что мы непобедимы — когда мы вместе», — пишет Daily Mail.

Dailymail.co.uk

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, как россияне отметили 75-ю годовщину Великой Победы над фашизмом.