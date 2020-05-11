Президент России Владимир Путин выступит с обращением к россиянам во второй половине дня. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«В выступлении Путина речь пойдет о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны», — добавили в пресс-службе.

В ходе видеоконференции состоится также совещание по текущей санитарно-эпидемиологичекой ситуации в России.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС об обсуждении продления режима нерабочих дней после 11 мая, сообщил, что «у президента запланировано совещание» на эту тему.

Ранее режим самоизоляции на местном уровне был продлен до 31 мая мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Петербурга Александром Бегловым. С 12 мая в обеих столицах восстанавливается пока работа только строительной и промышленной отраслей, а жители обязуются находиться в общественных местах в масках и перчатках.

Нерабочие дни с сохранением заработной платы работников в России были введены указом президента РФ сначала на неделю с 30 марта по 5 апреля, а потом этот режим продлевался дважды до 30 апреля, а потом до 11 мая.

Путин выступит с обращением к россиянам во второй половине дня 1/1

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112