Путин выступит с обращением к россиянам во второй половине дня
В ходе видеоконференции состоится также совещание по текущей санитарно-эпидемиологичекой ситуации в России.
Фото: ТАСС / Михаил Метцель, 5-tv.ru
Президент России Владимир Путин выступит с обращением к россиянам во второй половине дня. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«В выступлении Путина речь пойдет о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны», — добавили в пресс-службе.
В ходе видеоконференции состоится также совещание по текущей санитарно-эпидемиологичекой ситуации в России.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС об обсуждении продления режима нерабочих дней после 11 мая, сообщил, что «у президента запланировано совещание» на эту тему.
Ранее режим самоизоляции на местном уровне был продлен до 31 мая мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Петербурга Александром Бегловым. С 12 мая в обеих столицах восстанавливается пока работа только строительной и промышленной отраслей, а жители обязуются находиться в общественных местах в масках и перчатках.
Нерабочие дни с сохранением заработной платы работников в России были введены указом президента РФ сначала на неделю с 30 марта по 5 апреля, а потом этот режим продлевался дважды до 30 апреля, а потом до 11 мая.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 11 мая
- Россия вышла на третье место в мире по числу заболевших коронавирусом
- 11 мая
- В России за сутки от COVID-19 успешно излечились еще 5495 человек
- 11 мая
- Владимир Путин проведет совещание о возможности продления режима нерабочих дней
- 11 мая
- В России за сутки выявлено 11 656 новых случаев инфицирования COVID-19
- 11 мая
- Сингапурские ученые аннулировали прогнозы об окончании пандемии COVID-19
- 11 мая
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 11 мая
- 11 мая
- Как изменятся цены на авиаперелеты из-за соблюдения социальной дистанции в самолетах
- 10 мая
- В ВОЗ допустили выход России на плато по заболеваемости коронавирусом
- 10 мая
- Брошенная у дома после выписки из больницы в Москве пенсионерка попала на видео
- 10 мая
- Вирусолог предупредил о резком росте случаев заражения коронавирусом в РФ
Читайте также
30%
-0.25 80.00
-0.06
Нашли ошибку?