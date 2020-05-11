Путин назвал дату окончания единого периода нерабочих дней
Режим нерабочих дней в России был введен с 30 марта.
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент РФ Владимир Путин заявил, что единый период нерабочих дней, введенный из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19, завершается с 12 мая. Об этом глава государства сообщил во время очередного обращения к гражданам.
«Сегодня 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней. В общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель. Это позволило затормозить, замедлить развитие эпидемии», — сказал Путин.
Нерабочие дни с сохранением заработной платы в России были введены указом президента РФ сначала на неделю с 30 марта по 5 апреля. В последующем этот режим продлевался дважды: сначала до 30 апреля, а потом — до 11 мая. Режим нерабочих дней позволял людям оставаться дома во время эпидемии коронавируса.
При этом глава государства подчеркнул, что борьба с эпидемией не завершена. Быстрым выход из режима самоизоляции не будет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин обязал правительство подготовить план выхода из самоизоляции. Как будут сниматься ограничения, чиновники должны придумать к 12 мая.
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