В рамках видеоконференции президент России обсудит со специалистами вопросы текущей санитарно-эпидемиологической обстановки в стране.

Владимир Путин проведет совещание о возможности продления режима нерабочих дней

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Тема:
Эпидемия коронавируса

Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, после 13.00 проведет совещание по вопросу текущей санитарно-эпидемиологической обстановки в стране.

Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС об обсуждении продления режима нерабочих дней после 11 мая, «у президента запланировано совещание» на эту тему.

Ранее режим самоизоляции на местном уровне был продлен до 31 мая мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Петербурга Александром Бегловым. С 12 мая в обеих столицах восстанавливается пока работа только строительной и промышленной отраслей, а жители обязуются находиться в общественных местах в масках и перчатках.

Владимир Путин проведет совещание о возможности продления режима нерабочих дней

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Нерабочие дни с сохранением заработной платы работников в России были введены указом президента РФ сначала на неделю с 30 марта по 5 апреля, а потом этот режим продлевался дважды до 30 апреля, а потом до 11 мая.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в России за сутки выявлено 11 656 новых случаев инфицирования COVID-19 в 85 регионах. Об этом рассказали в Оперативном штабе. Из них 46,5% не имели клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 221 344 заболевших коронавирусом в 85 регионах. За весь период жертвами внеклеточного агента стали 2009 человек, выздоровели 39 801 человек. Проведено более 5,6 миллиона тестов.

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Тема:
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