Путин пообещал многотысячные доплаты для борющихся с коронавирусом соцработников
Финансовую поддержку сотрудникам социальных учреждений будут предоставлять в течение нескольких месяцев.
Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Президент России Владимир Путин поручил установить специальную федеральную доплату для социальных работников. Такое распоряжение он дал в ходе обращения к россиянам 11 мая.
«Повышенную нагрузку, риски несут и работники соцучреждений. В этой связи считаю необходимым установить для них специальную федеральную доплату на три месяца — с 15 апреля по 15 июля» — сказал президент.
Он уточнил, что средства будут выплачены, в том числе, и за апрель. Для медиков, работающих в соцучреждениях, размер доплаты составит 40 тысяч рублей за двухнедельную смену, при работе с пациентами с коронавирусом — 60 тысяч рублей.
Социальные и педагогические работники, а также средний медицинский и административный персонал получат по 25 тысяч рублей. Если они работали с заболевшими COVID-19, то — по 35 тысяч.
Размер доплат для младшего персонала составит 15 и 20 тысяч рублей соответственно. Для технического персонала — 10 и 15 тысяч рублей соответственно.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что во время обращения к гражданам Владимир Путин также анонсировал единовременные выплаты для семей с детьми от трех до 16 лет.
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