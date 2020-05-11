Финансовую поддержку сотрудникам социальных учреждений будут предоставлять в течение нескольких месяцев.

Путин пообещал многотысячные доплаты для борющихся с коронавирусом соцработников

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Тема:
Эпидемия коронавируса

Президент России Владимир Путин поручил установить специальную федеральную доплату для социальных работников. Такое распоряжение он дал в ходе обращения к россиянам 11 мая.

«Повышенную нагрузку, риски несут и работники соцучреждений. В этой связи считаю необходимым установить для них специальную федеральную доплату на три месяца — с 15 апреля по 15 июля» — сказал президент.

Он уточнил, что средства будут выплачены, в том числе, и за апрель. Для медиков, работающих в соцучреждениях, размер доплаты составит 40 тысяч рублей за двухнедельную смену, при работе с пациентами с коронавирусом — 60 тысяч рублей.

Социальные и педагогические работники, а также средний медицинский и административный персонал получат по 25 тысяч рублей. Если они работали с заболевшими COVID-19, то — по 35 тысяч.

Размер доплат для младшего персонала составит 15 и 20 тысяч рублей соответственно. Для технического персонала — 10 и 15 тысяч рублей соответственно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во время обращения к гражданам Владимир Путин также анонсировал единовременные выплаты для семей с детьми от трех до 16 лет.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
11 мая
Путин раскритиковал чиновников за сбои в федеральных выплатах медикам
11 мая
Путин анонсировал единовременные выплаты для семей с детьми
11 мая
Путин попросил людей старше 65 лет «еще потерпеть» ограничения из-за коронавируса
11 мая
Путин: Россия занимает одно из первых мест в мире по тестированию на коронавирус
11 мая
Путин назвал дату окончания единого периода нерабочих дней
11 мая
Разработан калькулятор расчета вероятности смерти от коронавируса
11 мая
Коронавирус может передаваться через слезы — шокирующие выводы ученых
11 мая
Прямая трансляция обращения Владимира Путина к россиянам по ситуации с COVID-19
11 мая
Пакуйте чемоданы! Россиянам разрешат поехать на курорт при одном условии
11 мая
Губернатор Ленобласти рассказал, как переболел коронавирусом

Читайте также

+20° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 23%
73.87
-0.25 80.00
-0.06
ТОП-5 знаков зодиака, с которыми труднее всего построить отношения

Последние новости

17:41
Актриса МДТ — Театра Европы Светлана Григорьева скончалась в Санкт-Петербурге
17:36
Путин поручил запустить с 1 июня кредитную программу поддержки занятости
17:31
Максакова подала новый иск к экс-супруге убитого Вороненкова из-за квартиры
17:25
Путин пообещал многотысячные доплаты для борющихся с коронавирусом соцработников
17:19
В Крыму продлили режим самоизоляции
17:10
Путин раскритиковал чиновников за сбои в федеральных выплатах медикам

Сейчас читают

Юрий Стоянов раскрыл размер своей пенсии
Россиян предупредили о майском снеге
«Смотрю и радуюсь»: Собчак удивлена изменениям в жизни Виторгана после развода

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок