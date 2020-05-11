Путин пообещал многотысячные доплаты для борющихся с коронавирусом соцработников

Президент России Владимир Путин поручил установить специальную федеральную доплату для социальных работников. Такое распоряжение он дал в ходе обращения к россиянам 11 мая.

«Повышенную нагрузку, риски несут и работники соцучреждений. В этой связи считаю необходимым установить для них специальную федеральную доплату на три месяца — с 15 апреля по 15 июля» — сказал президент.

Он уточнил, что средства будут выплачены, в том числе, и за апрель. Для медиков, работающих в соцучреждениях, размер доплаты составит 40 тысяч рублей за двухнедельную смену, при работе с пациентами с коронавирусом — 60 тысяч рублей.

Социальные и педагогические работники, а также средний медицинский и административный персонал получат по 25 тысяч рублей. Если они работали с заболевшими COVID-19, то — по 35 тысяч.

Размер доплат для младшего персонала составит 15 и 20 тысяч рублей соответственно. Для технического персонала — 10 и 15 тысяч рублей соответственно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во время обращения к гражданам Владимир Путин также анонсировал единовременные выплаты для семей с детьми от трех до 16 лет.

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