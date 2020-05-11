Видео: из объятого пламенем ангара в Тюмени спасают загоревшиеся машины
О пострадавших информации пока не поступало.
Закрыть
Смотрите также:
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца
В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая
Россиян предупредили о майском снеге
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака
Со стрижкой придется подождать. Собянин рассказал, что заработает в Москве после 12 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака
Может ли вирус оставаться на волосах и почему важно носить головные уборы?
Фото, видео: ТАСС / Егор Алеев, ВКонтакте @news72ru
Серьезный пожар произошел днем 11 мая в Заречной части Тюмени на улице Щербакова — огнем полностью объят ангар. На кадрах видно, что прибывшие на место ЧП пожарные пытаются потушить пламя. Столб черного дыма виден за километры.
Из полыхающей постройки, в которой, по предварительным данным, располагалась станция техобслуживания, пытаются спасти автомобили. На крыше выехавшего внедорожника видно пламя.
О пострадавших информации пока не поступало.
В настоящее время в регионе установилось аномальное тепло — сегодня температура в Тюмени достигла 24 градусов тепла.
Ранее 5-tv.ru передавал, что на северо-западе Санкт-Петербурга горит жилой дом.
Читайте также
18%
-0.25 80.00
-0.06
Нашли ошибку?