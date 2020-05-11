Серьезный пожар произошел днем 11 мая в Заречной части Тюмени на улице Щербакова — огнем полностью объят ангар. На кадрах видно, что прибывшие на место ЧП пожарные пытаются потушить пламя. Столб черного дыма виден за километры.

Из полыхающей постройки, в которой, по предварительным данным, располагалась станция техобслуживания, пытаются спасти автомобили. На крыше выехавшего внедорожника видно пламя.

О пострадавших информации пока не поступало.

В настоящее время в регионе установилось аномальное тепло — сегодня температура в Тюмени достигла 24 градусов тепла.

Ранее 5-tv.ru передавал, что на северо-западе Санкт-Петербурга горит жилой дом.