В ВОЗ объяснили рост числа заражений коронавирусом в России

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан в ходе брифинга в Женеве объяснил рост числа заражений коронавирусом в России. По его словам, данная тенденция прослеживается в стране из-за увеличения количества проводимых тестов на COVID-19.

«Мы видим, что сейчас количество новых случаев увеличивается. Но при этом Россия также стала проводить больше тестов на коронавирус как в городах, так и за их пределами», — цитирует Майкла Райана РИА Новости.

Специалист ВОЗ отметил, что в РФ показатель смертности от коронавируса достаточно низкий в сравнении с числом инфицированных.

Майкл Райан, помимо прочего, добавил, что российские власти трезво осознают масштабы пандемии. По его мнению, в стране введен довольно жесткий режим самоизоляции и используется широкомасштабная практика социального дистанцирования.

Тем временем, в Москве за последние две недели количество госпитализаций пациентов с коронавирусом перестало расти. Более того, 7 мая из больниц выписали больше пациентов, чем положили.

Столичные власти готовятся постепенно ослаблять введенные ограничения. Несмотря на это, по указу мэра Москвы Сергея Собянина режим самоизоляции продлен до 31 мая.

«Временные ограничения функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей, а также режим самоизоляции граждан будут продлены до 31 мая 2020 года», — заявил градоначальник.

Первыми откроются промышленные предприятия и стройки. Чтобы обезопасить тех, кто выйдет на работу, с 12 мая власти введут обязательный масочный режим в общественных местах — и особенно в транспорте. За нарушение штраф — пять тысяч рублей.

К слову, послабления введенных ограничений будет вводиться поэтапно, но в случае ухудшения ситуации все запреты могут вернуться на свои места.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве перестанут оформлять цифровые пропуска по SMS.

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