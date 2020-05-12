Историк моды предсказал новые тренды, которые продиктует пандемия коронавируса.

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Фото, видео: Instagram @alexandre_vassiliev

Тема:
Эпидемия коронавируса

Период строгой самоизоляции после заражения коронавирусом закончился для Александра Васильева. Историк моды, наконец, может выходить на улицу. Радостную новость для своих поклонников он сообщил на своей странице в Instagram. К тексту судья «Модного приговора» приложил два фото, сделанные во время прогулки.

«Дорогие друзья! Я окончательно выздоровел! Выписавшись из больницы, соблюдал строгий карантин положенные две недели, а теперь выхожу на улицу погулять со своим псом по кличке Котик и за продуктами в ближайшие к дому магазины. Естественно, делаю это только в перчатках и маске, как и положено», — написал Васильев.

Instagram @alexandre_vassiliev

Телеведущий добавил, что крайне обеспокоен нынешней ситуацией в мире. Однако обрадован тем, что люди стали намного добрее по отношению друг к другу на фоне пандемии. По словам звезды, во время карантина ему не раз звонили ученицы его выездной школы, привозили продукты и оставляли под дверью. Историк моды поблагодарил всех, кто проявлял к нему заботу в тот нелегкий период.

Васильев обратил особое внимание и на изменение внешнего облика людей и предсказал тренды, которые в ближайшем будущем навеет пандемия.

«Резиновые перчатки, как я заметил, в большинстве своем голубого и синего цветов. Это продиктует определенный тренд для многих кокетливых, модных женщин, которые выходят в город. Они будут искать аксессуары синего цвета: платочек или шарфик на шею, головной убор. Дабы избежать какофонии в цвете. А сколько оригинальных масок мы уже увидели. Русский народ талантлив в выдумке, особенно если ему задать верное направление. И под хохлому маски разрисуют, и под гжель, вот увидите», — обещал телеведущий.

Ранее 5-tv.ru писал, что историк моды Васильев показал фото со дня знакомства с Мариной Влади 33 года назад.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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