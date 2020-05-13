Группа Apocalyptica даст концерт в онлайн-режиме

Финская группа Apocalyptica решила порадовать своих фанатов в условиях карантина. 14 мая в 18.00 она даст концерт в онлайн-режиме. Об этом сообщили в группе «Генеральное консульство Финляндии в СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

За трансляцией можно будет наблюдать на Youtube.

«В эти сложные времена мы особенно хотим поделиться этим уютным вечером и радостью! Так что сохраните дату и настройтесь на Youtube, берегите себя и будьте прекрасны», — написали музыканты.

Сообщается, что концерт будет бесплатным. Однако если зрители захотят, то смогут внести пожертвования, чтобы поддержать группу.

Apocalyptica — финская группа, исполняющая метал на виолончелях. В состав коллектива входят три виолончелиста и один барабанщик. Первоначально ребята прославились исполнением инструментальных кавер-версий композиций известных треш-метал-групп. Сейчас группа начала выпускать материал собственного сочинения.

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