За трансляцией можно будет наблюдать на Youtube.

Группа Apocalyptica даст концерт в онлайн-режиме

Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA Images

Тема:
Эпидемия коронавируса

Финская группа Apocalyptica решила порадовать своих фанатов в условиях карантина. 14 мая в 18.00 она даст концерт в онлайн-режиме. Об этом сообщили в группе «Генеральное консульство Финляндии в СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

За трансляцией можно будет наблюдать на Youtube.

«В эти сложные времена мы особенно хотим поделиться этим уютным вечером и радостью! Так что сохраните дату и настройтесь на Youtube, берегите себя и будьте прекрасны», — написали музыканты.

 

Сообщается, что концерт будет бесплатным. Однако если зрители захотят, то смогут внести пожертвования, чтобы поддержать группу.

Apocalyptica — финская группа, исполняющая метал на виолончелях. В состав коллектива входят три виолончелиста и один барабанщик. Первоначально ребята прославились исполнением инструментальных кавер-версий композиций известных треш-метал-групп. Сейчас группа начала выпускать материал собственного сочинения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что клип Little Big на трек «Hypnodancer» попал в тренды YouTube в 26 странах мира.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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