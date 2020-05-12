Власти Краснодарского края намерены с 1 июня разрешить принимать туристов предприятиям санаторно-курортного комплекса, у которых есть медицинские лицензии. Об этом сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

«С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию», — цитирует губернатора ФАН.

Кондратьев уточнил, что принимать туристов можно будет только в строгом соответствии с регламентом, утвержденным региональным Роспотребнадзором. Неорганизованных туристов быть не должно.

«Основанием для проезда в санаторий будет санаторно-курортная путевка. Ответственность за нахождение гостя на территории санатория будет лежать на самом лечебном учреждении», — предупредил глава Кубани.

Во время совещания Кондратьев также объявил об отмене курортного сбора до начала 2021 года. Это должно помочь туристической отрасли пережить «этот непростой период», пояснил он.

Краснодарский край стал одним из первых российских регионов, где ввели жесткие ограничительные меры. Курорты приостановили работу с 28 марта. Туристов не принимают как санатории, так и гостиницы с отелями.

Курортный сбор на Кубани взимается с середины 2018 года. Его размер составляет 10 рублей за сутки. Платить его должны совершеннолетние отдыхающие за каждый день пребывания на курорте, начиная со второго.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиянам разрешат поехать на курорт при одном условии. В правительстве рассчитывают, что граждане предпочтут российские пляжи зарубежным.

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