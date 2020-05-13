Природные катаклизмы участятся в России этим летом. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на прогноз климатолога, сотрудника Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрея Киселева.

Специалист основывается на статистике Росгидромета и мировых страховых агентств. Исходя из нее он утверждает, что на страну могут обрушиться смерчи и ураганы. При этом, в одних уголках России вероятны сильные дожди, в других, напротив — засухи. По словам Киселева, природные катаклизмы могут затронуть все регионы, но предсказать, где они будут более разрушительными, почти невозможно. В большинстве они локальны и кратковременны.

Климатолог обратил внимание, что в последние годы летние периоды в России входят в десятку самых жарких за весь период наблюдений. Так может случиться и в этом году. Причем на Крайнем Севере температуры растут быстрее, чем в среднем по России. Это может привести к деградации вечной мерзлоты, что повлечет аварии на трубопроводах, шоссе, ЛЭП и аварии при строительстве новых объектов.

Ранее 5-tv.ru писал, какие меры предпримут в России для защиты от природных катаклизмов.