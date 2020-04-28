Жаркое лето, пожары и паводки: какие меры предпримут для защиты от природных катаклизмов

В России ожидается небывало теплое лето, которое точно войдет в пятерку самых жарких в истории. Об этом заявили в Гидрометцентре, а глава Минприроды предупредил о грядущей аномалии президента, МЧС и глав регионов.

Ситуация уже нестандартная: малоснежная зима, ранние паводки, лесные пожары. Их площадь уже превысила показатели прошлого года в Красноярском крае в десять раз; в Забайкалье в три раза, в Амурской области в полтора.

Как справиться с огнем и не дрогнуть в борьбе с коронавирусом, узнал Виктор Синеок.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Гидрометцентре заявили, что 2020 год станет рекордно жарким.