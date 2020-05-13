Представители Германа Хана опровергли выявление у него COVID-19
Ранее появилась информация о том, что один из богатейших людей страны сдал положительный тест на коронавирус.
Фото: ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин
Информация о положительном результате анализа на COVID-19 у Германа Хана не соответствует действительности. Об этом рассказали в инвестиционной компании А1. В сообщении отмечается, что информация об обнаружении коронавирусной инфекции у председателя Наблюдательного совета компании Германа Хана не соответствует действительности.
Ранее появилась информация о том, что российский крупный акционер «Альфа-групп» Герман Хан получил положительный результат теста на коронавирус.
58-летний предприниматель Герман Хан возглавляет инвестиционную компанию L1 Energу. В прошлом году Forbes поставил его на 13-е место в списке «20 богатейших российских бизнесменов».
Ранее 5-tv.ru писал, что в России за сутки выявлено 10 028 новых случаев инфицирования COVID-19.
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