Блогер «Гоблин» встал на сторону BadComedian и назвал «помоями» фильм «На Париж»

Писатель и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом «Гоблин», жестко раскритиковал фильм «На Париж» вслед за известным блогером Евгением Баженовым (BadComedian). Своим мнением он поделился в эксклюзивном видеокомментарии.

Обзор на фильм «На Париж» появился на YouTube-канале BadComedian 9 мая 2020 года — ровно через год после премьеры картины в российских кинотеатрах. Блогер обратил внимание, что на протяжении всей комедии главные герои пьянствуют и ходят по проституткам. По словам Баженова, в фильме много ненужных постельных сцен и пошлого юмора. По его мнению, показанные герои очерняют образ победителей. Особенно критика изумило, что картина, снятая миллиардером Сергеем Саркисовым, получила финансовую поддержку от Министерства культуры РФ.

«Мы на протяжении последних 30 лет исключительно такие фильмы и смотрим <…> Они совершенно осмысленно и осознано показывают наших предков-победителей какими-то дегенератами, которые по случаю Победы мчатся в публичный дом, покупают награды у вышестоящих командиров и прочее, и прочее, и прочее», — отреагировал на скандал после выхода обзора Пучков.

По его словам, фильм «На Париж» не имеет отношения к переписыванию истории. Это художественное, а не документальное произведение. В художественных фильмах намерено «выпячивают» одни стороны действительности, а другие скрывают. Однако данную картину это обстоятельство не оправдывает.

«Это не переписывание истории, это пропаганда, которую заливают в головы населению. Вот, смотрите, что из себя представляли ваши предки. Ты с его портретом на „Бессмертный полк“ пошел? А он, между прочим, гляди, бегал по публичным домам. Ему шлюхи были гораздо милее, чем твоя, понимаешь, какая-то твоя Родина, какие-то родные и близкие. Такие у нас творцы», — посетовал собеседник 5-tv.ru.

Переводчик считает, что создателям фильма «на пять баллов» удалось показать предков многих россиян «ублюдками», а других задач у фильма и не было. Пучков отметил, что именно это и задело BadComedian.

«Если я сниму ролик, наверное, у меня получится еще злее и обиднее, ибо я себя в выражениях не сдерживаю. А что вы хотели? Вот вы сняли дрянь какую-то, вот вам реакция <…> Для нас это помои, причем в первую очередь помои идеологические, а потом уже технологические, актерские, режиссерские. Такое у вас отличное кино получилось», — саркастически подытожил Пучков.

BadComedian — один из самых популярных русскоязычных блогеров. 28-летний Евгений Баженов прославился благодаря обзорам на отечественные фильмы. Из-за жесткой критики он нередко оказывается в центре скандалов.

Например, как сообщал, 5-tv.ru, в прошлом году кинокомпания Kinodanz подала на BadComedian иск в суд. Она хотела взыскать с него миллион рублей за нарушение объема цитирования при производстве обзора на фильм «За гранью реальности», спонсированный Министерством культуры РФ. В июне блогер сказал, что может закрыть свой канал на YouTube из-за этого иска. После того, как на его защиту встали многочисленные фанаты и даже знаменитости, Kinodanz отозвала иск.