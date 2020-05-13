Руководство организации оказывает максимальное содействие следствию.

В «Ленэнерго» назвали причину обысков в офисе компании

Фото: ТАСС / Александр Демьянчук

Обыски в офисе «Ленэнерго» связаны с работами вокруг подстанции, которая обеспечивает электроэнергией главный петербургский стадион «Газпром Арена». Этот факт подтвердила пресс-служба компании.

«В офисе проводятся следственные действия в связи с необходимостью выяснения обстоятельств выполнения в 2015–2016 годах работ по прокладке кабельных линий от подстанции «Василеостровская» до подстанции «Крестовская», — говорится в сообщении.

Энергетики отметили, что руководство организации оказывает максимальное содействие следствию.

Подстанцию «Крестовская» ввели в эксплуатацию в 2009 году. Она снабжает энергией как спортивную арену, так и жилье на Крестовском острове, а также увеличивает надежность электроснабжения Петроградского района Петербурга.

Ранее 5-tv.ru писал, что силовики нагрянули с обысками в офис «Ленэнерго» на площади Конституции в Северной столице. Они проводятся в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в крупном размере.

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