Футболисты освободились из колонии после двух драк в центре Москвы 17 сентября прошлого года.

Почему суд отправил на пересмотр приговор Кокорину и Мамаеву?

Фото: ТАСС / Антон Новодережкин, 5-tv.ru

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева

Кассационный суд постановил пересмотреть приговор российским футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Об этом сообщил адвокат футболистов Игорь Бушманов.

В пресс-службе Второго кассационного суда уточнили, что приговор отменен «ввиду существенных нарушений закона». Так, в несоответствия были найдены в эпизоде, касающемся причинения телесных повреждений водителю телеведущей Ольги Ушаковой — Виталию Соловчуку.

«Описательно-мотивировочная часть апелляционного приговора содержит существенные противоречия при оценке показаний значительного числа свидетелей и осужденного Кокорина К. К.; показания ряда свидетелей, данные в судебном заседании, фактически не приведены в приговоре и им не дана оценка в совокупности с другими доказательствами; описание преступного деяния не соответствует в полной мере изложенным в приговоре доказательствам», — сообщили в пресс-службе.

Также суд поставил под сомнение, что при вынесении приговора были юридически правильно оценены действия осужденных в отношении чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили сразу две драки в самом центре Москвы в октябре 2018 года. Помимо них, в потасовках участвовали брат Александра Кирилл Кокорин и друг футболистов Александр Протасовицкий. Пострадали в драках три человека: водитель телеведущей и двое чиновников.

Кирилл и Александр Кокорины были приговорены судом к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Павел Мамаев и Александр Протасовицкий — к одному году и пяти месяцам колонии общего режима. Братья Кокорины и Мамаев были отпущены из белгородской колонии 17 сентября по УДО. Протасовицкому пришлось отсидеть полный срок.

В конце апреля 5-tv.ru сообщал, что телеведущая Ольга Ушакова подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Она отметила, что в ходе драки пострадал не только ее водитель, но люксовый Mercedes.

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева
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