Почему суд отправил на пересмотр приговор Кокорину и Мамаеву?
Футболисты освободились из колонии после двух драк в центре Москвы 17 сентября прошлого года.
Фото: ТАСС / Антон Новодережкин, 5-tv.ru
Кассационный суд постановил пересмотреть приговор российским футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Об этом сообщил адвокат футболистов Игорь Бушманов.
В пресс-службе Второго кассационного суда уточнили, что приговор отменен «ввиду существенных нарушений закона». Так, в несоответствия были найдены в эпизоде, касающемся причинения телесных повреждений водителю телеведущей Ольги Ушаковой — Виталию Соловчуку.
«Описательно-мотивировочная часть апелляционного приговора содержит существенные противоречия при оценке показаний значительного числа свидетелей и осужденного Кокорина К. К.; показания ряда свидетелей, данные в судебном заседании, фактически не приведены в приговоре и им не дана оценка в совокупности с другими доказательствами; описание преступного деяния не соответствует в полной мере изложенным в приговоре доказательствам», — сообщили в пресс-службе.
Также суд поставил под сомнение, что при вынесении приговора были юридически правильно оценены действия осужденных в отношении чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили сразу две драки в самом центре Москвы в октябре 2018 года. Помимо них, в потасовках участвовали брат Александра Кирилл Кокорин и друг футболистов Александр Протасовицкий. Пострадали в драках три человека: водитель телеведущей и двое чиновников.
Кирилл и Александр Кокорины были приговорены судом к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Павел Мамаев и Александр Протасовицкий — к одному году и пяти месяцам колонии общего режима. Братья Кокорины и Мамаев были отпущены из белгородской колонии 17 сентября по УДО. Протасовицкому пришлось отсидеть полный срок.
В конце апреля 5-tv.ru сообщал, что телеведущая Ольга Ушакова подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Она отметила, что в ходе драки пострадал не только ее водитель, но люксовый Mercedes.
- 13 мая
- Суд постановил пересмотреть приговор футболистам Кокорину и Мамаеву
- 6 мая
- Кокорин объяснил, почему возмещать ущерб телеведущей Мамаеву пришлось в одиночку
- 5 мая
- «Игрок с тюремным прошлым»: Бывший тренер «Зенита» о будущем Кокорина
- 30 апр
- Кокорин и Мамаев вряд ли явятся в суд: Ушакова прокомментировала подачу иска на футболистов
- 30 апр
- Телеведущая Ольга Ушакова подала в суд на Александра Кокорина и Павла Мамаева
- 31 мар
- «Еще не заслужили»: Черчесов не готов принять в сборную Кокорина и Мамаева
- 21 мар
- «Не блефуй, хрю!» — Дзюба пошутил о возрасте Кокорина
- 19 мар
- В колонии, где отбывал срок Кокорин, произошел пожар
- 18 мар
- Павел Мамаев готовится к «глобальному» переезду из России — видео
- 18 февр
- «Приятно играть в атаку»: Кокорин забил два мяча в матче «Сочи» — «Динамо»
Читайте также
35%
0.15 79.78
0.34
Нашли ошибку?