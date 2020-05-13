Адвокат Мамаева с воодушевлением воспринял пересмотр приговора ему и Кокорину
Пересмотреть приговор российским футболистам, подравшимся в центре Москвы в 2018 году, постановил Кассационный суд.
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Кассационный суд постановил пересмотреть приговор российским футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Что может означать это решение и какие у него могут быть последствия в комментарии для 5-tv.ru рассказал адвокат Павла Мамаева — Игорь Бушманов.
«Мы об этом как раз просили в наших жалобах — о том, чтобы приговор был отменен и был направлен на рассмотрение. Для того, чтобы суд имел возможность дать новую оценку доказательствам с учетом доводов наших жалоб и теперь с учетом доводов кассационной инстанции. Надеюсь, что в ходе кассационного рассмотрения будет вынесено юридически правильное, выверенное и, самое главное, справедливое окончательное решение по этому делу», — сказал Бушманов.
Он уточнил, что сторона защиты просит оправдать всех фигурантов по эпизоду совершения хулиганства.
«Этого состава нет, и он не подтвержден доказательствами и может быть отменен совсем», — подчеркнул адвокат.
Также защитник Мамаева хочет, чтобы суд исключил из приговора футболисту пункт о побоях и смягчил юридическую оценку его действий в отношении водителя телеведущей Ольги Ушаковой — Виталия Соловчука. По его словам, остальные фигуранты дела вообще не причастны к этому эпизоду.
«Я думаю, дата будет назначена после окончания пандемии. Она будет не раньше конца июня — начала июля», — предположил адвокат дату предстоящего судебного заседания.
Как сообщал 5-tv.ru, приговор в отношении Александра Кокорина и Павла Мамаева был отменен с формулировкой «ввиду существенных нарушений закона». Суд нашел в нем целый ряд противоречий.
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили сразу две драки в самом центре Москвы в октябре 2018 года. Помимо них, в потасовках участвовали брат Александра Кирилл Кокорин и друг футболистов Александр Протасовицкий. Пострадали в драках три человека: водитель телеведущей и двое чиновников.
Кирилл и Александр Кокорины были приговорены судом к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Павел Мамаев и Александр Протасовицкий — к одному году и пяти месяцам колонии общего режима. Братья Кокорины и Мамаев были отпущены из белгородской колонии 17 сентября по УДО. Протасовицкому пришлось отсидеть полный срок.
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