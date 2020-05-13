«Полный бред»: Доктор Мясников высказался о смертельных инъекциях и чипировании

Врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал популярное мнение, что полицейские и врачи обходят людей и делают смертельные инъекции под видом тестов на коронавирус.

«Якобы полицейские и врачи ходят по подъездам и ставят прививки, которые медленно убивают людей. Эту информацию пришлось опровергать», — сообщил Мясников в своем видео-выступлении, которое разместил портал стопкоронавирус.рф.

Врач подчеркнул, что по квартирам никто специально не ходит. Если из-за контакта с инфицированным необходимо провести тест на коронавирус, об этом предупреждают заранее. Кроме того, Мясников пояснил, что каждый имеет право не открывать дверь.

«В любом случае вы имеете право просто не открывать дверь. Инопланетяне там или убийцы со шприцами», — сказал Мясников.

Александр Мясников — врач, телеведущий и автор множества книг о здоровье. На данный момент он возглавляет Информационный центр операционного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом.

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