Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина («Единая Россия») сообщила, что у нее диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19. Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Сегодня на пленарке (спикер Госдумы — Прим. ред.) Вячеслав Володин сообщил о двух новых заболевших коронавирусом депутатах. Раскрою половину интриги — я одна из этих депутатов. Месяц волонтерила на передовой, объехала с проектом ОНФ „МыВместе“ десятки подмосковных больниц, развозила средства индивидуальной защиты, маски, антисептики для врачей, масочный режим прилежно соблюдала, но вирус все-таки подцепила», — сообщила Пушкина.

Депутат также рассказала, как переносит COVID-19.

«Переношу бессимптомно, по КТ (компьютерной томографии — Прим. ред.) изменения в легких минимальны, температуры нет, если бы не тест — никогда бы не подумала, что болею. Поэтому надеюсь уже совсем скоро вернуться в строй — закон о профилактике домашнего насилия сам себя не примет», — добавила парламентарий.

Оксана Пушкина стала известна россиянам в качестве автора и ведущей программы «Женский взгляд», выходившей с 1999-го по 2013 годы. В июне 2015-го стала Уполномоченным по правам ребенка в Московской области. С октября 2016 года работает в Госдуме. Наиболее известная ее инициатива — законопроект о профилактике семейно-бытового насилия.

В конце апреля 5-tv.ru сообщал, что коронавирус нового типа диагностировали у премьер-министра РФ Михаила Мишустина. После получения положительного теста он призвал россиян максимально серьезно отнестись к эпидемии и не выходить из дома без крайней необходимости. Когда глава правительства выйдет на работу, 13 мая рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.