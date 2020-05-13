Когда премьер-министр Мишустин выйдет на работу? — рассказал глава Минздрава
По словам Михаила Мурашко, глава правительства РФ идет на поправку.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева праздновала Пасху
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца
В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Россиян предупредили о майском снеге
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Со стрижкой придется подождать. Собянин рассказал, что заработает в Москве после 12 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 мая
Фото, видео: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о состоянии здоровья премьер-министра России Михаила Мишустина, который в настоящее время проходит лечение от коронавируса.
По словам главы ведомства, председатель российского правительства идет на поправку и на следующей неделе сможет выйти на работу.
«Сегодня он (Михаил Мишустин — Прим.ред.) проводил видеоселекторное совещание и он идет на поправку. Надеемся, что на следующей неделе он уже будет непосредственно в кабинете», — цитирует Михаила Мурашко ТАСС.
Глава Минздрава отметил, что состояние здоровья Михаила Мишустина уже позволяет ему войти в рабочий процесс. По оценкам Михаила Мурашко, у премьер-министра наблюдается положительная динамика и, следовательно, врачи справились с поставленной задачей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мишустин оценил новый пакет поддержки граждан и экономики.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 13 мая
- ОГЭ не будет! В России отменили экзамены для девятиклассников
- 13 мая
- Путин поручил загрузить авиазаводы и запустить новую программу лизинга
- 13 мая
- Сроки проведения ЕГЭ в России вновь перенесут
- 13 мая
- Мишустин оценил новый пакет поддержки граждан и экономики
- 13 мая
- Суд отложил рассмотрение дела историка Соколова
- 13 мая
- Мишустин потребовал обеспечить своевременную выплату надбавок медикам
- 13 мая
- Как артисты научились зарабатывать в условиях пандемии COVID — объясняет Сюткин
- 13 мая
- Представители Германа Хана опровергли выявление у него COVID-19
- 13 мая
- В сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за коронавируса
- 13 мая
- У российского миллиардера Германа Хана выявили коронавирус
Читайте также
35%
0.15 79.78
0.34
Нашли ошибку?