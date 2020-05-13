По словам Михаила Мурашко, глава правительства РФ идет на поправку.

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Фото, видео: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Тема:
Эпидемия коронавируса

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о состоянии здоровья премьер-министра России Михаила Мишустина, который в настоящее время проходит лечение от коронавируса.

По словам главы ведомства, председатель российского правительства идет на поправку и на следующей неделе сможет выйти на работу.

«Сегодня он (Михаил Мишустин — Прим.ред.) проводил видеоселекторное совещание и он идет на поправку. Надеемся, что на следующей неделе он уже будет непосредственно в кабинете», — цитирует Михаила Мурашко ТАСС.

Глава Минздрава отметил, что состояние здоровья Михаила Мишустина уже позволяет ему войти в рабочий процесс. По оценкам Михаила Мурашко, у премьер-министра наблюдается положительная динамика и, следовательно, врачи справились с поставленной задачей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мишустин оценил новый пакет поддержки граждан и экономики.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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