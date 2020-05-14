Коммунальным службам не хватает порядка 72 миллиардов рублей на подготовку многоквартирных домов к предстоящему зимнему сезону. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов в сфере ЖКХ.

Специалисты Общероссийского народного фронта (ОНФ), ассоциации «Национальный жилищный конгресс» и национального центра «ЖКХ Контроль» предупредили, что каждый десятый дом в стране может оказаться полностью не подготовленным к зиме.

В особой зоне риска находятся здания, построенные до 1970 года. Они и раньше были не в лучшем состоянии — управляющие компании каждый год с трудом успевали подготовить их к зимнему сезону. Теперь же ситуация еще усугубилась — значительные средства коммунальщики потратили на дезинфекцию подъездов. Она стала необходима из-за эпидемии коронавируса.

Также из-за кризиса, по оценкам экспертов, на 15-20% выросла стоимость стройматериалов, необходимых для ремонта инженерии, крыш, фасадов, подъездов и других работ в рамках подготовки домов к зиме.

По мнению исполнительного директора Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елены Довлатовой организациям ЖКХ нужно дать послабления, в частности, рассрочки по оплате налогов до января 2021 года, а также следует оказать адресную помощь гражданам на оплату ЖКУ, чтобы исключить риск недосбора платы.

В настоящее время сфера ЖКХ до сих пор не попала в перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших в результате распространения коронавирусной инфекции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за коронавируса Россия может лишиться одного из 85 регионов. Но здесь есть и плюс: вместо Ненецкого автономного округа страна может обрести «мощнейший регион Русского Севера».

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