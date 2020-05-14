Лайфхак от вирусолога: как безопасно использовать одноразовые маски повторно?
По словам руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова, неправильное ношение индивидуальных средств защиты превращает их в «компресс из вирусных частиц и бактерий».
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Cecilia Fabiano, Robert Michael, Komsomolskaya Pravda, Carsten Rehder
Одноразовые маски на самом деле можно снимать и надевать несколько раз в течение одной прогулки, если соблюдать осторожность. Об этом рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
«Нужно уметь правильно снять и надеть маску, а также перчатки. Зачастую люди трогают своими руками в перчатках свою же маску. В этот момент вы наносите на маску то, что было обильно сконцентрировано на кнопках лифта и дверных ручках. Используя такую маску второй раз, вы начинаете через нее дышать. Таким образом, вы делаете себе компресс в виде экстракта из вирусных частиц и бактерий», — цитируют вирусолога «Известия».
По его словам, чтобы безопасно использовать маску повторно, нужно выполнить несколько простых действий. Во-первых, не трогать ее руками. Во-вторых, правильно снимать перчатки. Чтобы научиться это делать, специалист порекомендовал посмотреть обучающие видео в интернете, снятые медицинскими работниками.
«Безусловно современные маски делались не для улиц и не для обывателя. Это одноразовые медицинские средства. Я бы рекомендовал надевать и снимать маску не более 5-10 раз за прогулку. Но только с соблюдением всех мер осторожности. Именно поэтому говорят лучше не снимать маску. Потому что, если делать это правильно, это займет время», — добавил Волчков.
Вирусолог подчеркнул, что вероятность инфицирования коронавирусом нового типа на улице минимальна. Достаточно держаться от людей на расстоянии до двух метров. Пригодится маска в закрытых помещениях — лестничный пролет, маленький холл, лифт и так далее.
Как сообщал 5-tv.ru, в Москве, Санкт-Петербурге и ряде регионов РФ сейчас действует обязательный масочный режим. За выход без маски и перчаток на улицу россиянам грозят штрафы.
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