Без общих перемен и уроки в разное время — как изменится школа в России
Эпидемия коронавируса вносит все больше изменений в привычный уклад жизни. Роспотребнадзор выпустил рекомендации для школ в новом учебном году.
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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru
После открытия российских школ они заработают в новом формате. Из расписания могут исчезнуть общие перемены. С такой рекомендацией выступил Роспотребнадзор. Учитывая эпидемиологическую обстановку также с нового учебного года рекомендовано сократить количество детей в классах.
Кроме того, в ведомстве предложили перенести все уроки физкультуры на улицу. Необходимо также установить на входе в школы дозаторы с антисептиками и регулярно дезинфицировать помещения.
Ранее стало известно, что ЕГЭ в этом году будут сдавать только те выпускники, кому это нужно для поступления в ВУЗы. И только по тем предметам, которые им для этого необходимы.
Все остальные 11-ти и девятиклассники получат итоговые оценки на основании среднегодовых. Причем, когда состоится экзамен пока не понятно. Минпросвещения ориентируется на август.
Есть и обратная сторона у этой медали - последние звонки и выпускные в школах рекомендовано проводить онлайн.
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