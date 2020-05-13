Пресс-секретарь президента РФ назвал SARS-CoV-2 живыми организмами, которые просто отвоевывают себе место для жизни на Земле.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель; www.globallookpress.com / Kremlin Pool, CHROMORANGE / Knut Niehus via ww, Dmitry Golubovich

Тема:
Эпидемия коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уважение вирусу SARS-CoV-2, который вызывает инфекцию COVID-19. Заявление он сделал в интервью «Коммерсанту».

«Все мы ждем <…> когда кривая эпидемии пойдет вниз и спустится до минимума, но понятно, что какие-то очаги будут вспыхивать и дальше. Нам жить с различными коронавирусами предстоит всегда. Собственно, мы с ними и жили, просто каждый следующий становится все агрессивней. Это же живые организмы, они отвоевывают себе место для жизни на Земле», — сказал Песков.

«Как вы теперь уважительно про них говорите», — изумился журналист Андрей Колесников.

«Да уж», — согласился с ним собеседник.

Представитель Кремля рассказал, что тестировался на коронавирус ежедневно. После обнаружения SARS-CoV-2 в его анализах симптомы проявились не сразу. Температура увеличилась только на второй день и держалась двое-трое суток. Дольше Песков решил не ждать и обратился в больницу.

«В этой болезни главное — не пропустить. Вирус этот абсолютно кровожадный. <…> Особенность в том, что твои легкие не столько сам вирус пожирает, сколько твой же организм. То есть начинается гормональный шторм, и иммунная система пытается этот вирус победить. И вместе с вирусом начинает пожирать легкие. И отсюда эффект этого „матового стекла“. Это может привести к тромбозу легких», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщал 5-tv.ru, Дмитрия Пескова госпитализировали с коронавирусом нового типа 12 мая. Тогда же в больницу попала его жена Татьяна Навка. Позже она рассказала, как лечится вместе с супругом от COVID-19.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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