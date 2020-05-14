В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
По словам академика РАН Сергея Колесникова, при развитии подобного сценария прививаться будет уязвимая часть населения страны.
Фото: www.globallookpress.com / Cadu Rolim
Академик РАН Сергей Колесников в интервью «Парламентской газете» допустил, что вакцинация от коронавируса в России может пойти по «военному» пути. Эксперт отметил, что при развитии подобного сценария прививать начнут только уязвимую часть населения страны.
Такой эксперимент, по словам Сергея Колесникова, является нетрадиционным путем продвижения вакцины.
«Не исключено, что у нас могут пойти по военному типу, учитывая высокую смертность и поражаемость населения. В этом случае начнут прививать не все население, а часть „угрожающего“ контингента, тех, кто работает в очагах коронавирусной инфекции, а также людей, которые имеют риски тяжелого течения болезни», — сказал академик РАН.
Сергей Колесников добавил, что при традиционной вакцинации предполагается существование конкурентоспособного препарата. В этом случае вакцинация может начаться в РФ не раньше конца текущего года. К тому моменту будет создано порядка ста конкурентных препаратов, которые будут запущены в производство.
Кроме того, академик РАН выразил сомнение относительно начала принудительной вакцинации в стране.
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