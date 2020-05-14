Вице-президент по коммуникациям американской медиакорпорации The New York Times Company Даниэль Роудс уверена в достоверности материала одноименной ежедневной газеты (NYT) о коронавирусе в России, сообщает РИА Новости.

По словам топ-менеджера, статья была основана на данных, полученных в официальном государственном ведомстве. Никаких оснований оспаривать публикацию нет.

«Мы уверены в точности нашего материала, основанного на данных, опубликованных официальным государственным ведомством, и интервью с экспертами государственных институтов. Никакие факты, приведенные в нашей статье, не оспариваются», — заявила Даниэль Роудс.

11 мая газета FT сообщила, что якобы реальное число жертв коронавируса в России может превышать официальные данные на 70%. По сведениям издания, в апреле 2020 года в Москве и Петербурге умерло на две тысячи человек больше, чем в среднем за последние пять лет. При этом, официальное число умерших от COVID-19 — 629. Свой текст с аналогичным тезисом и доводами в тот же день опубликовала NYT.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова заявила о наличии угрозы для дальнейшей судьбы журналистов FT и NYT в России. Вопросы к западным изданиям у МИД РФ возникли после публикации недостоверных статей о смертности от коронавируса в России.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112