Круче, чем в боевике: как в Москве угнали два грузовика с медицинскими масками
Поставщики не сомневаются: это изначально было детально продуманная схема.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Wu Huiwo; 5-tv.ru
В Москве неизвестные угнали два грузовика с медицинскими масками. Стоимость похищенного оценивается в 27 миллионов рублей.
Преступная схема, которую разыграли злоумышленники, достойна голливудских блокбастеров. Бизнесмен, заказавший партию средств защиты, до последнего не подозревал, что его обманывают.
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