Коллеги заведующего отделением лучевой диагностики Городской больницы № 31 скорбят о его кончине.

Известный петербургский рентгенолог Виктор Парафило умер от коронавируса

Фото: Spbsverdlovka.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Известный в Санкт-Петербурге врач-рентгенолог Виктор Парафило скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщается на сайте Городской больницы № 31, в которой покойный работал заведующим отделением лучевой диагностики.

«15 мая 2020 года от осложнений новой короновирусной инфекции на 72-м году жизни ушел из жизни доктор Парафило Виктор Тимофеевич», — говорится в сообщении больницы.

Там же уточняется, что Виктор Тимофеевич окончил военно-медицинский факультет Горьковского медицинского института, а также факультет подготовки руководящего состава Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова. Службе в Вооруженных силах РФ он отдал 22 года. После увольнения в звании полковника медицинской службы четверть века работал в должности заведующего отделением лучевой терапии Городской клинической больницы № 31.

«Прекрасный специалист, стоявший у истоков развития компьютерной томографии в Петербурге, Виктор Тимофеевич блестяще владел всеми методиками лучевой диагностики и щедро делился своими знаниями и опытом с молодыми коллегами», — добавили коллеги Парафило.

Отмечается, что поставленные им верные диагнозы спасли жизни многим людям. Опытнейший врач без сомнений взял на себя весь объем исследований пациентов, поступающих в больницу с подозрением на коронавирус нового типа.

«Он до последнего времени безошибочно выявлял минимальные проявления патологии, чем фактически спасал жизни пациентам, а свою — не смог. К великому сожалению, болезнь оказалась столь безжалостной и коварной, что не оставила шансов на выздоровление. Однако в сердцах родных, коллег и благодарных пациентов Виктор Тимофеевич навсегда оставил о себе добрую память, и мы все искренне скорбим о его кончине», — подытожили в больнице.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге умерла заведующая отделением пульмонологии Елизаветинской больницы Лилия Уон.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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