Известный петербургский рентгенолог Виктор Парафило умер от коронавируса
Коллеги заведующего отделением лучевой диагностики Городской больницы № 31 скорбят о его кончине.
Фото: Spbsverdlovka.ru
Известный в Санкт-Петербурге врач-рентгенолог Виктор Парафило скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщается на сайте Городской больницы № 31, в которой покойный работал заведующим отделением лучевой диагностики.
«15 мая 2020 года от осложнений новой короновирусной инфекции на 72-м году жизни ушел из жизни доктор Парафило Виктор Тимофеевич», — говорится в сообщении больницы.
Там же уточняется, что Виктор Тимофеевич окончил военно-медицинский факультет Горьковского медицинского института, а также факультет подготовки руководящего состава Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова. Службе в Вооруженных силах РФ он отдал 22 года. После увольнения в звании полковника медицинской службы четверть века работал в должности заведующего отделением лучевой терапии Городской клинической больницы № 31.
«Прекрасный специалист, стоявший у истоков развития компьютерной томографии в Петербурге, Виктор Тимофеевич блестяще владел всеми методиками лучевой диагностики и щедро делился своими знаниями и опытом с молодыми коллегами», — добавили коллеги Парафило.
Отмечается, что поставленные им верные диагнозы спасли жизни многим людям. Опытнейший врач без сомнений взял на себя весь объем исследований пациентов, поступающих в больницу с подозрением на коронавирус нового типа.
«Он до последнего времени безошибочно выявлял минимальные проявления патологии, чем фактически спасал жизни пациентам, а свою — не смог. К великому сожалению, болезнь оказалась столь безжалостной и коварной, что не оставила шансов на выздоровление. Однако в сердцах родных, коллег и благодарных пациентов Виктор Тимофеевич навсегда оставил о себе добрую память, и мы все искренне скорбим о его кончине», — подытожили в больнице.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге умерла заведующая отделением пульмонологии Елизаветинской больницы Лилия Уон.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 15 мая
- Бастрыкин поручил немедленно возбуждать уголовные дела за невыплату надбавок медикам
- 15 мая
- Вероника Скворцова назвала самую уязвимую для COVID-19 группу крови
- 15 мая
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 15 мая
- 15 мая
- Скворцова: 20% доноров крови имеют антитела к COVID-19, но не знают, что болели
- 15 мая
- Врач из Петербурга вылечился от коронавируса благодаря донорской плазме
- 15 мая
- Лавров: Прежней свободы общения в мире после пандемии уже не будет
- 15 мая
- Когда возобновится чемпионат России по футболу? — решение исполкома РФС
- 15 мая
- Люди каких возрастов наиболее восприимчивы к COVID-19 — неожиданный вывод
- 15 мая
- В России предложили ввести пособие для покупки масок и перчаток
- 15 мая
- В России выявлено 10598 новых случаев инфицирования коронавирусом
Читайте также
87%
-0.72 79.13
-0.77
Нашли ошибку?