Тусовщики устроили ночные гонки в Москве вопреки правилам самоизоляции

Многие из зрителей не соблюдали социальную дистанцию и пришли без масок, несмотря на угрозу распространения коронавирусной инфекции.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Фомичев Михаил; Instagram @majorka__777_

Тема:
Эпидемия коронавируса

Молодые люди в нарушение режима самоизоляции собрались посмотреть на нелегальные ночные гонки в Москве. Видео с заездов появилось в Instagram-аккаунте «majorka_777», автор которого причисляет себя к представителям золотой молодежи.

«Самоизоляция — топ. Ребят, кто тут у нас на самоизоляции? Как думаете, что завтра покажут в новостях?» — подписал видео оператор.

На кадрах видно очередь из автомобилей на дороге и множество молодых людей, стоящих на обочине. Большинство собравшихся — без масок, о соблюдении социальной дистанции речи также не идет.

Машины с ревом трогаются после взмаха руками стоящего перед ними человека. Предположительно, нарушители закона собрались в районе Киевского шоссе за аэропортом Внуково. Комментаторы пишут, что из-за собрания гонщиков по дороге не могут проехать обычные граждане.

Режим самоизоляции в Москве действует до 31 мая. С 12 мая начался «первый этап ослабления ограничений». В рамках него смогут возобновить работу предприятия промышленности и строительства.

В начале мая 5-tv.ru сообщал о масштабной дрифт-вечеринке в Санкт-Петербурге. В ночь на 2 мая на парковке у стадиона «Газпром Арена» собрались порядка 100 автовладельцев. В ночь на 3 мая они перебрались с парковки на набережную.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
16 мая
COVID-19 может спровоцировать отсроченный диабет
16 мая
Известный петербургский рентгенолог Виктор Парафило умер от коронавируса
15 мая
Бастрыкин поручил немедленно возбуждать уголовные дела за невыплату надбавок медикам
15 мая
Вероника Скворцова назвала самую уязвимую для COVID-19 группу крови
15 мая
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 15 мая
15 мая
Скворцова: 20% доноров крови имеют антитела к COVID-19, но не знают, что болели
15 мая
Врач из Петербурга вылечился от коронавируса благодаря донорской плазме
15 мая
Лавров: Прежней свободы общения в мире после пандемии уже не будет
15 мая
Когда возобновится чемпионат России по футболу? — решение исполкома РФС
15 мая
Люди каких возрастов наиболее восприимчивы к COVID-19 — неожиданный вывод

Читайте также

+3° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
73.21
-0.72 79.13
-0.77
ТОП-3 убежденных бабников по знаку зодиака

Последние новости

2:22
COVID-19 может спровоцировать отсроченный диабет
1:47
Тусовщики устроили ночные гонки в Москве вопреки правилам самоизоляции
1:10
День Марфы-рассадницы: что можно и категорически нельзя делать 16 мая
0:51
Известный петербургский рентгенолог Виктор Парафило умер от коронавируса
0:47
Четыре человека пострадали при пожаре в жилом доме в Петербурге
0:38
«Любим пасту есть и щетку грызть»: Бледанс показала, как сын учится чистить зубы

Сейчас читают

«Карантин фигуру подпортил»: Наташа Королева показала тело без третьей складки на животе
ТОП-3 убежденных бабников по знаку зодиака
Ксения Собчак рассказала, почему сменила имя сыну

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок