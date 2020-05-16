Тусовщики устроили ночные гонки в Москве вопреки правилам самоизоляции
Многие из зрителей не соблюдали социальную дистанцию и пришли без масок, несмотря на угрозу распространения коронавирусной инфекции.
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Фото, видео: ТАСС / Фомичев Михаил; Instagram @majorka__777_
Молодые люди в нарушение режима самоизоляции собрались посмотреть на нелегальные ночные гонки в Москве. Видео с заездов появилось в Instagram-аккаунте «majorka_777», автор которого причисляет себя к представителям золотой молодежи.
«Самоизоляция — топ. Ребят, кто тут у нас на самоизоляции? Как думаете, что завтра покажут в новостях?» — подписал видео оператор.
На кадрах видно очередь из автомобилей на дороге и множество молодых людей, стоящих на обочине. Большинство собравшихся — без масок, о соблюдении социальной дистанции речи также не идет.
Машины с ревом трогаются после взмаха руками стоящего перед ними человека. Предположительно, нарушители закона собрались в районе Киевского шоссе за аэропортом Внуково. Комментаторы пишут, что из-за собрания гонщиков по дороге не могут проехать обычные граждане.
Режим самоизоляции в Москве действует до 31 мая. С 12 мая начался «первый этап ослабления ограничений». В рамках него смогут возобновить работу предприятия промышленности и строительства.
В начале мая 5-tv.ru сообщал о масштабной дрифт-вечеринке в Санкт-Петербурге. В ночь на 2 мая на парковке у стадиона «Газпром Арена» собрались порядка 100 автовладельцев. В ночь на 3 мая они перебрались с парковки на набережную.
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